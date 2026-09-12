Juegos Sudamericanos 2026: Colombia llega a Argentina con 415 deportistas

Comienza la delegación colombiana a los XIII Juegos Suramericanos, con Ángel Barajas y María José Bohórquez como abanderados. Crédito: mindeporte.gov.co

Colombia llega a los XIII Juegos Suramericanos en Argentina con 415 atletas y Ángel Barajas como abanderado, con el objetivo de consolidar su reciente subcampeonato. El país quedó segundo en Asunción 2022 con 255 medallas y competirá en 32 deportes entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La ceremonia inaugural se realizará en el Monumento a la Bandera Nacional, en Rosario, el 12 de septiembre, mientras que la competencia deportiva comenzará al día siguiente y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, según los organizadores.

Para Colombia, los Juegos siguen a otro segundo puesto en Santo Domingo hace menos de dos meses. Ese resultado, combinado con el desempeño del país en Asunción, le da a la delegación un claro punto de referencia reciente para otro evento importante en el ciclo olímpico.

Colombia lleva el referente Asunción 2022 a Santa Fe

Colombia terminó segunda en los anteriores Juegos Sudamericanos en Asunción, detrás de Brasil. Sus 255 medallas fueron 79 de oro, 78 de plata y 98 de bronce, mientras que Brasil ganó 319 medallas, incluidas 133 de oro. Argentina terminó tercera con 197 medallas.

Colombia aprovechó su reciente éxito con otro resultado decisivo en Asunción. El país ganó los Juegos de Medellín en 2010 y Cochabamba en 2018 y terminó segundo en Santiago en 2014 antes de regresar al subcampeonato en Paraguay. El Comité Olímpico Colombiano destacó que Asunción marcó la cuarta edición consecutiva en la que Colombia finalizó entre las dos primeras delegaciones.

La comparación inmediata también es con Santo Domingo, donde Colombia volvió a quedar segunda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación obtuvo 266 medallas, mientras que Barajas fue uno de sus dos principales participantes individuales, al conseguir cuatro medallas de oro y una de plata en gimnasia artística.

Esa actuación le da a la gimnasta un papel destacado de cara a que Colombia comience la próxima competencia. Barajas, medallista de plata olímpica de París 2024 en barra horizontal, ganó en Santo Domingo el all-around individual, barras paralelas y barra horizontal y también contribuyó al oro por equipos de Colombia.

El Ministerio del Deporte no ha anunciado un objetivo numérico específico de medallas para Santa Fe 2026 en su anuncio de delegación. Los resultados recientes de Colombia, sin embargo, hacen que otro final entre los dos primeros sea el punto de referencia relevante para el equipo.

Más de un tercio del equipo ha pasado por programas del Ministerio

El Ministerio del Deporte apoyó directamente a 161 miembros de la delegación de 415 deportistas de Colombia que se dirigió a Argentina. Los programas incluyen Escuelas de Talentos, el Proyecto de Desarrollo Avanzado, Juegos Intercolegiales, Excelencia Atlética y los Juegos Nacionales Juveniles. En conjunto, esos deportistas representan el 37,7% de la delegación.

La figura conecta a la delegación santafesina con programas que cubren diferentes etapas del sistema de desarrollo deportivo de Colombia. El Ministerio apoya al equipo en 32 deportes y ha destinado 5.310 millones de pesos colombianos para su participación, según anunció el 9 de septiembre.

La delegación recibió la bandera nacional en Bogotá el 9 de septiembre. Barajas y la golfista María José Bohórquez Fonseca la aceptaron en nombre de los atletas en una ceremonia a la que asistieron la ministra de Deportes, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado.

Gutiérrez destacó la preparación detrás de la delegación y reconoció a entrenadores, equipos multidisciplinarios, federaciones, ligas, autoridades territoriales, dirigentes deportivos y familias. â€”Usted representa a Colombia. Ustedes representan un país con talento”, dijo a los atletas y agregó que el país ha demostrado que puede competir entre los mejores de la región.

La delegación refleja la creciente profundidad de Colombia más allá de sus principales fortalezas deportivas. El equipo competirá en 32 deportes, mientras que la escalada deportiva hará su primera aparición para Colombia en un evento continental multideportivo, según informó el Ministerio.

Tres ciudades se dividen la competencia

Santa Fe 2026 se diferencia de ediciones anteriores en la forma en que distribuye la competencia. Los organizadores asignaron eventos en Santa Fe, Rosario y Rafaela según la infraestructura de las instalaciones existentes. El programa oficial también incluye sedes en Paraná, Mar del Plata y Vicente López para softbol, ​​surf y bolos.

Santa Fe será sede del atletismo en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Pedro Candioti, además de hockey sobre césped, escalada y varias pruebas acuáticas y de remo. Rosario presentará natación y clavados, gimnasia artística y rítmica, judo, kárate, levantamiento de pesas, fútbol y otros deportes. Rafaela se concentrará en gran medida en el ciclismo, incluido BMX estilo libre, carreras de BMX, bicicleta de montaña y ciclismo en pista, además de albergar boxeo, pádel y skate.

El acuerdo otorga a los Juegos una huella geográfica más amplia que la de un evento en una sola ciudad. También incluye instalaciones recién construidas o renovadas directamente en el programa de competición. En Rosario, la nueva Arena Invencible acogerá la gimnasia, mientras que Santa Fe ha preparado instalaciones nuevas o renovadas que incluyen su infraestructura atlética y su complejo de hockey. Rafaela utilizará sus nuevas instalaciones de velódromo y BMX para pruebas ciclistas.

El evento sirve como un trampolín directo hacia el próximo ciclo olímpico. Varias disciplinas ofrecerán plazas de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, dando a los atletas otro objetivo competitivo más allá del medallero.

Un nuevo capítulo en una competencia que Colombia ha dado forma

Los Juegos Suramericanos datan de 1978, cuando La Paz, Bolivia, fue sede de la primera edición con ocho países participantes. Después de que Rosario fuera sede de la segunda competencia en 1982, los Juegos se trasladaron a través de Sudamérica a ciudades como Santiago, Lima, Valencia y Asunción.

La historia reciente de Colombia se encuentra entre las más fuertes en esa secuencia. Sus victorias en Medellín y Cochabamba y sus subcampeonatos en Santiago y Asunción establecieron al país como uno de los principales rivales de Brasil en los Juegos. El resultado de 2022 sigue siendo el punto de referencia más inmediato: Brasil ganó 319 medallas y Colombia 255.

Santa Fe 2026 volverá a presionar esa posición. La competencia comienza el 13 de septiembre después de la ceremonia inaugural en Rosario, con los 415 atletas de Colombia repartidos en 32 deportes y tres principales ciudades anfitrionas. Barajas llevará la bandera a los Juegos luego de una destacada actuación en la campaña regional de Colombia. El medallero final pondrá a prueba si el país puede mantener su liderazgo en el deporte sudamericano.