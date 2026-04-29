Ford eleva la guía de 2026 a medida que se recibe un reembolso arancelario de $1.3 mil millones para compensar los costos más altos.

Ford elevó sus perspectivas para el 2026 después de superar las expectativas del primer trimestre de Wall Street y reportar un beneficio de reembolso arancelario de $1.3 mil millones después de que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminara que algunos aranceles del expresidente Donald Trump eran ilegales.

Las acciones de Ford subieron más del 6% en la negociación fuera de horario.

Ford superó significativamente su desempeño del primer trimestre de un año antes, a pesar de una disminución del 4% en las unidades al por mayor durante ese período. Sus ingresos totales aumentaron un 6% a $43.3 mil millones y sus ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos se triplicaron de $1 mil millones a $3.5 mil millones. Las utilidades netas aumentaron a $2.5 mil millones, o 63 centavos por acción, frente a los $500 millones, o 12 centavos por acción, de un año antes.

La guía actualizada de Ford para el 2026 incluye un EBIT ajustado de $8.5 mil millones a $10.5 mil millones, frente a $8 mil millones a $10 mil millones. Mantuvo un flujo de efectivo libre ajustado entre $5 mil millones y $6 mil millones y gastos de capital de $9.5 mil millones a $10.5 mil millones.

Ford señaló que la guía no incluye los posibles impactos de un conflicto sostenido en Medio Oriente o una recesión significativa en la economía de EE. UU.

La directora financiera de Ford, Sherry House, dijo que el aumento de las ganancias no se debió estrictamente al reembolso arancelario. La empresa aún no ha recibido ese reembolso, pero dijo que está ayudando a compensar un aumento esperado de $1 mil millones en costos de materias primas, específicamente aluminio, para el año.

“El resto del incremento provino de una sólida mezcla de productos en precios netos y crecimiento en software y servicios físicos”, dijo House durante una llamada con medios el miércoles. “Incluso con el beneficio de un solo disparo, el negocio subyacente superó las expectativas en alrededor de $2.2 mil millones”.

Ford ya esperaba un aumento adicional de $1 mil millones en costos de materias primas debido a precios más altos y a que adquiere aluminio de diferentes proveedores tras incendios que afectaron la producción en una planta clave de aluminio Novelis el año pasado en Nueva York.

La decisión de registrar el reembolso arancelario durante el primer trimestre se debe a que ahí se tomó la decisión de la Corte Suprema. La semana pasada, Trump dijo a CNBC que recordaría con agradecimiento a las empresas de EE. UU. que no busquen reembolsos por los aranceles.

House dijo que la empresa no aumentó su guía de flujo de efectivo libre automotriz junto con la perspectiva de ganancias debido a la incertidumbre sobre el proceso y el momento del reembolso arancelario.

El beneficio arancelario de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional fue en gran medida esperado por analistas de Wall Street, pero no se conocía la cantidad exacta que recibiría Ford. Forma parte de los $160 mil millones en reembolsos potenciales que se espera que se devuelvan a las empresas después de que los aranceles fueran declarados ilegales en febrero por la Corte Suprema en una decisión de 6-3.

Desde una perspectiva de unidad de negocio, las operaciones tradicionales “Blue” de Ford lideraron la empresa con $1.9 mil millones en ganancias durante el trimestre, seguidas por las ganancias comerciales “Pro” de alrededor de $1.7 mil millones.

El negocio de vehículos eléctricos “Model e” de Ford redujo sus pérdidas de $849 millones hace un año a $777 millones durante el primer trimestre de este año. Esa menor pérdida correspondió con una caída del 70% en las ventas de VE interanuales en el primer trimestre.

Los resultados de Ford llegan un día después de que su rival local General Motors elevara sus perspectivas para el 2026 y superara significativamente las expectativas de ganancias del primer trimestre de Wall Street. GM informó de un beneficio de aproximadamente $500 millones de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la Ley IEEPA.