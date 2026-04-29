Argentina espera recaudar $2 mil millones con privatizaciones este año, dice ministro Caputo

Miércoles, 29 de abril de 2026 – 02:02 UTC



“Estamos llevando a cabo privatizaciones y concesiones. El plan es concluirlas antes de fin de año. Esto generará ingresos de 2 mil millones de dólares”, dijo Caputo.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció este martes que el Estado espera recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares antes de fin de año a través de un paquete de privatizaciones y concesiones de empresas públicas, en lo que constituye uno de los pilares del programa económico del presidente Javier Milei y un compromiso central con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las declaraciones se hicieron en Expo EFI, el principal foro económico y financiero del país, en un día en que el gobierno tomó medidas concretas en al menos dos de las operaciones más importantes de su agenda.

“Estamos realizando privatizaciones y concesiones. El plan es concluirlas antes de fin de año. Esto generará unos ingresos de 2.000 millones de dólares”, afirmó Caputo. El ministro detalló que el cronograma abarca las operaciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal empresa de agua potable del país; Transener, el mayor operador de transmisión de electricidad en alta tensión; Intercargo, el proveedor de servicios terrestres del aeropuerto; Belgrano Cargas, el operador ferroviario de carga estatal; las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín; y la Casa de la Moneda.

La privatización de Transener entró este martes en su fase decisiva con la apertura de tres ofertas financieras para adquirir el 50% de Citelec, la controladora de la empresa de transmisión. La oferta más alta provino del consorcio formado por Genneia y Edison Transmisión, con $356,17 millones; Central Puerto quedó en segundo lugar con $301 millones y en tercer lugar Edenor con $230 millones. Transener opera el 85% de la red de alta tensión de Argentina, con más de 15.000 kilómetros de líneas de 500 kilovoltios. El mismo día, el Ministerio de Economía aprobó mediante Resolución 543/2026 el modelo de contrato para la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado en el área metropolitana de Buenos Aires, paso clave en el proceso de privatización de AySA.

El plan también incluye concesiones de infraestructura. Caputo precisó que entre junio y julio se adjudicarán concesiones a operadores privados unos 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales, y que el gobierno lanzará el proceso de licitación por 12.000 kilómetros adicionales. Otros activos en la lista incluyen la Hidrovía Paraguay-Paraná, la terminal de autobuses de Retiro en Buenos Aires, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Nucleoeléctrica Argentina y el operador ferroviario de pasajeros SOFSE.

La política de privatizaciones es parte del compromiso que asumió Argentina cuando firmó un programa de Servicio Ampliado del Fondo con el FMI en abril de 2025, por un total de 20 mil millones de dólares en desembolsos. El acuerdo establece objetivos exigentes para la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, y los ingresos por la venta o concesión de activos estatales son una de las fuentes proyectadas para alcanzarlos. La aceleración de las operaciones también pretende enviar una señal a los mercados internacionales, en momentos en que el riesgo país sigue volátil y el oficialismo afronta las elecciones intermedias de octubre en medio de indicadores económicos en deterioro: la inflación de marzo llegó a 3,4% y la actividad económica cayó 2,6% mensual y 2,1% interanual, según los últimos datos del Indec.

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