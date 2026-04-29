Imported Article – 2026-04-29 19:29:15

Nota de los editores: Este es el cuarto de una serie de cuatro publicaciones sobre consideraciones legales aplicables a las armas nucleares.

Las tres publicaciones anteriores de esta serie se completaron el 26 de febrero de 2026, aproximadamente 48 horas antes del estallido del período más reciente de hostilidades que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre el período subsiguiente de conflicto armado. El propósito de esta publicación no es discutir lo que se ha conocido como la Guerra de Irán como tal.

Tampoco se centrará esta publicación en el conflicto armado continuo entre la Federación Rusa y Ucrania, aunque, como se mostrará a continuación, esa guerra sí tiene cierta relevancia en lo que respecta a las perspectivas de desarme nuclear. Lo que este breve posdata busca abordar es si esos dos conflictos tienen implicaciones para el desarme nuclear.

Las Implicaciones Nucleares

En la tercera publicación de esta serie, el autor intentaba sugerir maneras realistas de lograr la reducción de tensiones, una disminución y eventual cesación de la carrera armamentista nuclear y, en última instancia, progresar hacia el desarme nuclear en conformidad con las obligaciones del Artículo VI del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y según se refiere en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre Armas Nucleares. En esa serie de publicaciones, se mencionó que durante los últimos 80 años ha habido una ausencia de hostilidades directas entre Estados armados nuclearmente y esa es una afirmación que no se ve afectada por las hostilidades actuales. Irán no era, el 28 de febrero de 2026, un Estado armado nuclearmente. Las operaciones militares contra Irán en junio de 2025, al parecer, hicieron mucho daño a las instalaciones asociadas con el programa nuclear de Irán, y las hostilidades desde esa fecha han incluido nuevamente, al parecer, el objetivo de tales instalaciones. En pocas palabras, las operaciones de EE. UU. e Israel en este sentido tienen como objetivo garantizar que el número de Estados armados nuclearmente se mantenga en nueve y que Irán no alcance esa capacidad.

Una segunda implicación clave de ambas guerras, Rusia contra Ucrania y la Guerra de Irán, es que numerosos Estados ahora reevaluarán sus situaciones y planes de seguridad. De hecho, es significativo que Francia haya anunciado que aumentará su arsenal nuclear como respuesta directa a los eventos recientes y que extenderá los acuerdos de paraguas nuclear a sus aliados europeos. Sin embargo, existe un argumento poderoso que sugiere que es ilusorio buscar una mayor seguridad a través de la posesión, o del estatus de paraguas con respecto a, armas nucleares. El argumento es que la seguridad basada en la posesión de una capacidad que corre el riesgo de destruir a la humanidad en general no es seguridad en absoluto. Quizás lo que importa es la opinión que un número significativo de Estados efectivamente toman, a saber, que tener cobertura nuclear, ya sea por posesión o por un acuerdo de paraguas, es más probable que asegure al Estado contra un ataque que no tener esa cobertura.

Es este vínculo percibido, racional o no, entre la disuasión nuclear y los sentimientos de seguridad mejorada lo que es el factor vital. Algunos observadores reflexionarán sobre la experiencia ucraniana. Ucrania, que en ese momento poseía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, acordó devolver todas sus ojivas nucleares a Rusia, un proceso completado en 1996. Lo hizo a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia; dos de estos, se podría argumentar, no lograron proporcionar la seguridad relevante y el tercero realmente ha atacado a Ucrania y continúa haciéndolo. Se puede debatir sobre las circunstancias que llevaron a Ucrania a entregar las armas relevantes, pero lo que muchos concluirán de esto es que al convertirse en un Estado no armado nuclearmente, Ucrania en mayor o menor medida se expuso a los ataques de 2014 y 2022, y después. Ciertamente, habrá quienes concluyan que Rusia habría sido mucho más reacia a invadir a una Ucrania armada nuclearmente.

Quizás vale la pena mencionar los vínculos entre los dos conflictos. Rusia ha sido partidaria de Irán durante muchos años, pero notablemente se ha abstenido de acudir abiertamente en su ayuda. De manera similar, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania ha sido cuidadosamente calibrado. Ambas potencias han sido astutas al no traspasar una línea invisible, pero aparentemente mutuamente entendida. El claro propósito de ambos es evitar un conflicto armado directo entre ellos, lo que uno podría ver como la disuasión nuclear en marcha.

Queda por verse cómo progresarán ambos conflictos armados. En este entorno global inestable actual, las perspectivas para el desarme nuclear parecen sombrías. De hecho, no se puede escapar del pensamiento de que mientras las obligaciones del Artículo VI del TNP sigan existiendo como una cuestión de derecho de tratados, es probable que los Estados armados nuclearmente las ignoren con firmeza, al menos por el momento. Así que la inestabilidad global que estamos presenciando sugiere que el desarme nuclear y general están “pasando a un segundo plano”. Los Estados que poseen armas nucleares probablemente mantendrán, o incluso aumentarán, sus arsenales y el régimen establecido en la Carta de las Naciones Unidas en el que los Estados se abstienen del uso no defensivo, no autorizado colectivamente de la fuerza está experimentando un grado de presión que corre el riesgo de romperlo por completo.

Conclusión

Quizás lo que se necesita ahora como preludio a las medidas algo optimistas propuestas en la tercera publicación de esta serie es un nuevo compromiso colectivo por parte de todos los Estados, incluidos los más poderosos militarmente, con los valores fundamentales escritos en el período inmediato posterior a los eventos sangrientos de 1939 a 1945. Se deben repetir principios clave, comprometerse por todos los Estados y cumplir con ellos. Estos incluyen la prohibición de la guerra agresiva, la prohibición del uso de la fuerza no defensiva y no autorizada colectivamente, la prohibición del uso de intermediarios para llevar a cabo actividades similares y otros principios diseñados para promover la paz y la seguridad internacionales.

Quizás no sea excesivamente ingenuo sugerir que solo reemplazando los odios contemporáneos y la venganza con respeto mutuo y cooperación pacífica entre los Estados pueda haber esperanza de paz duradera. Se sugiere que “Dichosos los pacificadores” nunca fue más cierto, pero ser un pacificador implica comprender los problemas fundamentales que nos dividen y encontrar una manera de evitar amenazas, violencia, provocaciones y muchas otras actividades que convierten las relaciones internacionales hacia la guerra.

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El Comodoro Aéreo William H. Boothby se retiró como Subdirector de Servicios Legales de la Real Fuerza Aérea en julio de 2011. Es Profesor Honorario en la Universidad Nacional de Australia y también enseña en la Universidad del Sur de Dinamarca y en el Centro de Política de Seguridad de Ginebra.

Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente la posición oficial de la Academia Militar de los Estados Unidos, el Departamento del Ejército o el Departamento de Defensa.

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Crédito de la foto: Yves Alarie a través de Unsplash