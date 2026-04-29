Relevos Mundiales 2026: Cómo ver, horario, lista de participantes

El Campeonato Mundial de Relevos, una competencia para carreras de 4x100m y 4x400m en pista femenina, masculina y mixta, se transmitirá en vivo por Peacock el sábado y domingo desde Gaborone, Botswana.

Cuarenta naciones participarán, incluyendo un equipo estadounidense con la medallista de plata en los 100m Courtney Lindsey y Ronnie Baker, un atleta olímpico de Tokio en los 100m y medallista de bronce en los 60m en el Campeonato del Mundo en pista cubierta de 2018. Aquí están las listas completas de participantes.

Jamaica presenta un equipo formidable con las medallistas de oro olímpicas Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson, además del campeón mundial de 100m de 2025, Oblique Seville, y el medallista de plata olímpico y mundial en los 100m, Kishane Thompson.

La nación anfitriona, Botswana, cuenta con el medallista de oro en los 200m de los Juegos Olímpicos Letsile Tebogo y el campeón mundial de los 400m, Collen Kebinatshipi.

En ambos días, se disputarán lugares para el Campeonato del Mundo de 2027.

El sábado, los dos primeros clasificados de cada una de las cuatro series de las seis pruebas se clasificarán para los mundiales de 2027 en Beijing. El domingo, los dos primeros equipos de cada una de las dos series en la segunda ronda clasificatoria avanzarán al mundial, lo que dará un total de 12 equipos clasificados por evento.

Además, el domingo, los seis primeros equipos en las finales de 4x100m mixtos y 4x400m mixtos calificarán para el nuevo Campeonato Último de Atletismo Mundial (11-13 de septiembre en Budapest).

Los puestos restantes en los Campeonatos Últimos de Atletismo Mundial de 2026 y en los relevos de los Campeonatos del Mundo de 2027 se determinarán por los mejores tiempos registrados durante cada temporada.

En los Relevos Mundiales de 2025, las seis finales fueron ganadas por cinco naciones diferentes.

Sabastian Sawe corre la primera carrera de maratón en menos de 2 horas, rompiendo el récord mundial en Londres. El keniano Sabastian Sawe rompió la barrera de las 2 horas en el maratón.