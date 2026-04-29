Rally6: Emilien Allart seduce, Julien Collette también

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Si el número de Rally6 no era muy grande en la salida del Rallye de Wallonie, la lucha por la victoria prometía ser interesante, con dos jóvenes, Emilien Allart y Benoit Wauthier, pero también un piloto más experimentado, Julien Collette, arquetipo del conductor caballero al que le gusta asumir desafíos y hacer las cosas bien. Durante las primeras etapas, Allart y Collette estuvieron igualados, antes de que los jóvenes Machois tomaran ventaja para ganar junto a Antoine Podgorny.

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“realmente me divertíexplicó Allart. La gente a veces me pregunta si es agradable conducir el Rally6 en tramos tan rápidos. Sinceramente, ¡sí! En las curvas grandes y rápidas se puede atacar de verdad, con velocidades que superan los 190 km/h. El domingo las etapas fueron más técnicas y un poco más lentas, pero igual de interesantes.“.

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Misma satisfacción la de Julien Collette, copilotado por Félix Fabry, que concedió un minuto a Allart, no sin recibir una penalización de 20 segundos. “No está tan mal para un viejo.sonrió Julián. Le concedimos 0,2 por kilómetro a Emilien al final de 188 kilómetros contra el cronómetro. Lo que significa que luchamos décimos durante todo el rally. Fue genial. Puedo asegurarles que tuve que recurrir a mis recursos. Es absolutamente necesario promocionar este coche y esta copa, porque están claramente subestimados.…”

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Por su parte, Benoit Wauthier acabó segundo en Junior BRC y tercero en RC6 al volante de su Peugeot 208.Desde el sábado quedó claro que Emilien era más rápido. También cometí algunos pequeños errores, en particular seguir recto. Quizás a veces fui demasiado optimista. Así que el domingo conduje principalmente por placer y ofrecí un poco de espectáculo al público, sobre todo jugando con el freno de mano.“, concluyó. (Vincent Franssen / Fotos Jérôme Deskeuvre & BRC)