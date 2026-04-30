El crudo de Brent alcanza máximo de tiempos de guerra, superando los $123, mientras que el ejército de EE.UU. supuestamente informará a Trump sobre acciones contra Irán

El petróleo alcanzó un máximo histórico el jueves después de un informe que indicaba que el ejército de Estados Unidos informaría al Presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra Irán, lo que generó preocupaciones de que podría reanudarse el conflicto armado, agravando el bloqueo estadounidense de las exportaciones iraníes.

Axios informó que el Comando Central de EE. UU. estaba preparando planes para posibles acciones militares contra Irán para presentar a Trump, citando dos fuentes con conocimiento del asunto. Trump había rechazado previamente la propuesta de Teherán de reabrir el Estrecho de Ormuz, señalando que el bloqueo naval seguirá vigente hasta que se alcance un acuerdo nuclear más amplio.

Los futuros de junio para el referente internacional Brent subieron más del 4% a $123 por barril el jueves, mientras que el West Texas Intermediate de EE. UU. aumentó casi un 2% a $108.86.

Los precios del crudo Brent han alcanzado sus niveles más altos desde mediados de 2022, según datos de LSEG, a medida que el conflicto en Oriente Medio asfixia los suministros.

Trump pareció amenazar a Irán en una publicación en Truth Social el miércoles, diciendo que el país “¡mejor se ponga listo pronto!”

“Irán no puede organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Mejor se pongan listos pronto!” dijo Trump. La publicación iba acompañada de una imagen generada por IA de Trump sosteniendo un arma con explosiones de fondo y las palabras “¡NO MÁS SEÑOR AMABLE!”

Goldman Sachs estima que las exportaciones a través del punto de estrangulamiento de Hormuz han caído a solo el 4% de los niveles normales, mientras que las negociaciones estancadas entre EE. UU. e Irán y un bloqueo continuo por parte de EE. UU. están apretando los suministros.

Las exportaciones iraníes limitadas y la capacidad de almacenamiento reducida podrían profundizar las interrupciones en el suministro si el bloqueo persiste, dijeron los analistas del banco, añadiendo que el aumento de la producción de los Emiratos Árabes Unidos después de su salida de la OPEP es probable que se materialice de manera más gradual a mediano plazo en lugar de compensar la escasez a corto plazo.

Sin embargo, el banco señaló riesgos emergentes a la baja para la demanda, notando que el consumo global de petróleo en abril podría ser aproximadamente 3,6 millones de barriles por día más bajo que los niveles de febrero, con una debilidad concentrada en el combustible para aviones y las materias primas petroquímicas.