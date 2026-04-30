Predicción: Arsenal vs Fulham – Consejos de apuestas, noticias del equipo, datos clave

El Arsenal se enfrentará al Fulham en un partido de la Liga Premier el sábado por la noche, con la esperanza de mantener su ventaja en la tabla de posiciones. El Arsenal ha mostrado inconsistencias preocupantes en las últimas semanas, mientras que el Fulham viene de una victoria contra el Aston Villa y busca sumar puntos en el Emirates Stadium. Ambos equipos llegan con bajas importantes, lo que promete un partido interesante. Las estadísticas muestran que el Arsenal ha tenido dificultades para marcar goles en los últimos partidos, mientras que el Fulham ha tenido problemas para anotar fuera de casa. La predicción es que ninguno de los dos equipos marque en este encuentro, con una cuota de 17/20 en Dachbet. La presión será alta para el Arsenal, que busca mantenerse en la cima de la liga.