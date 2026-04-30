Tribunal de apelaciones no volverá a escuchar el desafío de Trump al veredicto de E. Jean Carroll

Tribunal de apelaciones no volverá a escuchar el desafío de Trump al...

Un tribunal de apelaciones federal en Nueva York rechazó el miércoles la solicitud del presidente Donald Trump de volver a escuchar sus desafíos a las exitosas demandas por difamación de la escritora E. Jean Carroll.

Un jurado otorgó a Carroll $83 millones en daños en 2024 después de argumentar con éxito que Trump la difamó con comentarios en los que disputaba su afirmación de que la había agredido sexualmente en un vestidor de Bergdorf Goodman en la década de 1990.

El jurado determinó que, como resultado de los comentarios, Carroll fue acosada y humillada, recibió amenazas de muerte y temió por su seguridad física durante años.

Trump, quien ha negado cualquier mala conducta, intentó sin éxito sustituir a los Estados Unidos como acusado y plantear una reclamación de inmunidad presidencial. En su decisión del miércoles, el Segundo Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. dijo que ambos argumentos se presentaron demasiado tarde.

“De hecho, ningún otro acusado tendría permitido buscar sustituir a los Estados Unidos en su lugar, quince meses después del juicio y de la entrada de la sentencia en su contra”, escribió el juez Denny Chin. “El tribunal apropiadamente declinó reunirse en banc para revisar este problema”.

Un jurado separado en un juicio anterior otorgó a Carroll $5 millones en daños después de responsabilizar a Trump por difamación y abuso sexual. El Segundo Circuito previamente rechazó todos los esfuerzos de apelación de Trump en ese caso.

En respuesta al fallo del miércoles, el abogado de Carroll dijo en un comunicado: “Estamos complacidos de que el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Circuito haya rechazado la petición del presidente Trump de una audiencia en banc en relación con el veredicto del segundo juicio por jurado”.

“E. Jean Carroll está ansiosa por que este caso, presentado originalmente en 2019, termine para que finalmente pueda obtener justicia”, dijo la abogada, Roberta Kaplan.