¿Nuevo impulso por las Malvinas? Los F-18 Super Hornets rugen mientras el presidente Javier Milei asiste a ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Argentina en el USS Nimitz

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistió a ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Argentina a bordo de un portaaviones estadounidense en el Atlántico Sur, marcando sus relaciones cada vez más estrechas con Washington.

Milei y el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, abordaron el portaaviones USS Nimitz “en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto”, dijo el Ministerio de Defensa en X.

El gobierno compartió fotografías del autoproclamado presidente anarcocapitalista de Argentina levantando el pulgar hacia la cámara, junto a su hermana y mano derecha, Karina Milei, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

“La presencia del presidente Milei nos recuerda que estamos en una nueva era de relaciones bilaterales, yendo más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda, capaz de enfrentar plenamente los desafíos del siglo XXI”, dijo Lamelas en un comunicado.

Desde el barco, de 333 metros de largo y casi 77 metros de ancho, observaron demostraciones aéreas de los helicópteros F-18 Super Hornets y MH-60 Seahawk.

Los ejercicios conjuntos se desarrollan en la zona económica exclusiva de Argentina.

¿Estados Unidos cambiará su posición sobre las Malvinas?

Las Islas Malvinas son administradas por el Reino Unido pero reclamadas por Argentina, que las llama Las Malvinas.

Las Malvinas son un conjunto de islas en el Océano Atlántico Sur, a unos 13.000 kilómetros de Gran Bretaña y 500 kilómetros al este del continente argentino. Están formadas por 778 islas más pequeñas y dos islas principales, East Falkland y West Falkland.

Aunque Francia y España tuvieron puestos de avanzada en las islas en diferentes momentos, Gran Bretaña recuperó el control de las islas en 1833 y lo ha mantenido desde entonces.

En un breve interludio en abril de 1982, Argentina invadió y conquistó las Islas Malvinas. Sin embargo, el Reino Unido respondió casi de inmediato enviando un grupo de trabajo naval para enfrentarse a la marina argentina y su fuerza aérea. A esto le siguió una invasión anfibia a gran escala que finalmente terminó con una victoria británica después de unos 74 días de lucha.

Argentina entregó el control de las islas al Reino Unido, un acuerdo que se ha mantenido vigente desde entonces. Desde que la isla volvió al control británico, Estados Unidos se ha abstenido de adoptar una posición clara sobre la soberanía de la isla.

Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que el asunto es un asunto bilateral entre el Reino Unido y Argentina. “Alentamos a ambas partes a resolver sus diferencias a través del diálogo en los canales diplomáticos normales. Reconocemos la administración de facto de las islas por parte del Reino Unido, pero no tomamos ninguna posición respecto de la soberanía”, afirma.

Sin embargo, el asunto sigue sin resolverse, dado que Gran Bretaña se niega a entablar ningún debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas. De hecho, sostiene que ha “habitado y administrado de manera continua, pacífica y efectiva” las Islas Malvinas, también conocidas como Islas Malvinas en Argentina, desde 1833, con la “excepción de dos meses de ocupación ilegal en 1982”. Además, el gobierno británico afirma que los ciudadanos de las Malvinas tienen derecho a determinar su propio destino y estatus.

Argentina, por otra parte, sostiene que heredó las Islas Malvinas de España tras su independencia y afirma que los habitantes de la isla carecen del derecho a la autodeterminación.

El pueblo de las Islas Malvinas apoya abrumadoramente estar bajo el patrocinio británico.

En respuesta a los últimos informes sobre el posible cambio en la posición estadounidense, el gobierno de las Malvinas arremetió contra la administración Trump, reiteró que la isla era británica y enfatizó que alrededor del 99,8% de los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

“Las Islas Malvinas tienen total confianza en el compromiso asumido por el gobierno del Reino Unido de mantener y defender nuestro derecho a la autodeterminación”, afirmó una declaración oficial del gobierno de la isla.

El presidente argentino, Javer Milei, un confidente cercano de Trump, aprovechó la oportunidad para convocar a reanudar las conversaciones sobre el tema. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas Argentinas, las islas, todo el territorio vuelvan a manos de Argentina”, dijo en una entrevista publicada en X. “Estamos avanzando como nunca antes”.

En un post separado en X, el Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, dijo: “La República Argentina expresa una vez más su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y poner fin a la especial y particular situación colonial en la que se encuentran inmersos”.

Es pertinente señalar que, aunque las Islas Malvinas no están protegidas por la cláusula de defensa colectiva del Artículo 5 de la OTAN, la cual está restringida al área del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer, como se define en el Artículo 6.

Dado que las Islas Malvinas se encuentran en el Atlántico Sur, la invasión de las islas por parte de Argentina en 1982 no activó el Artículo 5. Y es por esta razón que el Reino Unido tendría que valerse por sí mismo si cualquier país lanzara un ataque en el futuro.

En particular, Estados Unidos hizo algunos esfuerzos para resolver diplomáticamente el conflicto entre el Reino Unido y Argentina al comienzo del conflicto de 1982, a pesar de no tener una posición oficial al respecto. Sin embargo, cuando esos intentos fracasaron, la Casa Blanca brindó apoyo militar al Reino Unido mediante el suministro de inteligencia y misiles de última generación.

Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente todas las resoluciones aprobadas por Argentina relacionadas con la soberanía de las Islas Malvinas.

Un cambio en la posición oficial sobre la soberanía de las Islas Malvinas podría complicar las cosas y causar más rupturas en las relaciones bilaterales entre los dos aliados.

Las Islas Malvinas albergan actualmente una gran presencia militar británica, incluida la RAF Mount Pleasant, que sirve como puente aéreo fundamental que conecta las islas con el Reino Unido. Entre las fuerzas británicas estacionadas allí hay compañías de infantería, baterías de defensa aérea, aviones de combate Typhoon y, por lo general, una patrullera de la Royal Navy.

“Trump ha desarrollado una buena relación con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien recientemente reafirmó el reclamo de su país sobre las islas, pero parece muy poco probable que Trump quiera dedicar algún tiempo – o el de sus funcionarios en la ONU – al tema. Existen profundos vínculos de seguridad entre el Reino Unido y Estados Unidos, y tal giro encontraría una fuerte resistencia dentro del sistema”, afirmó la publicación británica The Guardian.