MusicNSW presenta a los embajadores inaugurales

SIDNEY, Australia – Seis de los mejores artistas independientes del estado de Nueva Gales del Sur toman sus lugares en el Programa de Embajadores inaugural de MusicNSW.

Alex The Astronaut, Jamaica Moana, Jannah Beth, Jem Siow de SPEED, Zeppelin Hamilton de Velvet Trip y Zoe Catterall de The Buoys son la primera cohorte, anunciada el viernes 1 de mayo.

“Cada uno de los artistas que se unen como embajadores ya están tan arraigados como modelos a seguir dentro del ecosistema musical de Nueva Gales del Sur, dando forma a cómo pueden verse las escenas de música independiente, liderando a través de sus acciones y trayendo consigo a sus comunidades”, dice el director gerente de MusicNSW, Joe Muller.

Representando una amplia gama de géneros, comunidades y regiones, cada embajador ha elegido prestar su voz al trabajo del organismo comercial del estado para la música contemporánea.

Los embajadores “no solo hacen música increíble, sino que cada uno está activo en la construcción de una cultura musical que apoya a quienes los rodean para hacer lo mismo”, agrega Muller. “Nos sentimos honrados de estar junto a ellos mientras continuamos dando forma a nuestro trabajo como organización, al servicio de un ecosistema musical de Nueva Gales del Sur donde los artistas pueden desarrollar carreras sostenibles, las comunidades están conectadas y apoyadas, y la cultura musical se valora adecuadamente, con el bienestar de los artistas en el centro.”

El programa de embajadores se anunció cuando MusicNSW lanza una nueva marca y presenta un nuevo sitio web, que tiene como objetivo ayudar y conectar a los artistas y trabajadores de la industria en su búsqueda de habilidades, oportunidades y más. Esto incluye un directorio de la industria musical de Nueva Gales del Sur, herramientas para encontrar subvenciones, oportunidades y trabajos en música, y una biblioteca de recursos dedicada para artistas. Se anunciarán nuevos programas para artistas de Nueva Gales del Sur en todo el estado en las próximas semanas, según representantes.

La organización sin fines de lucro se estableció en 1998. Una de sus mayores victorias llegó en 2023, cuando su equipo lideró la campaña no partidista “Vota Música”, instando al gobierno a invertir 100 millones de dólares australianos en el sector de la música contemporánea en Nueva Gales del Sur. El gobierno laborista de Nueva Gales del Sur respondió con un compromiso de 103 millones de dólares australianos, estableciendo Sound NSW, una Estrategia de Música Contemporánea de 10 años, e inversión sin precedentes en el sector durante cuatro años.