Predicción: Como vs Napoli

Nápoles verá su defensa del título oficialmente extinguida si no logra ganar el sábado por la noche, ya que los actuales campeones de la Serie A viajan al Estadio Sinigaglia para enfrentarse a un ambicioso equipo de Como.

Con solo cuatro partidos restantes y una brecha de 10 puntos con el líder Inter de Milán, los visitantes están resignados a entregar el Scudetto más temprano que tarde, mientras que sus anfitriones siguen profundamente envueltos en la carrera por un puesto en los primeros cuatro lugares.

Los partidos recientes de Como contra Nápoles les dan confianza, habiendo ganado el enfrentamiento de la temporada pasada en el Sinigaglia y avanzado más allá del Partenopei en penales en cuartos de final de la Coppa Italia a principios de esta campaña. A pesar de esta respuesta, la clasificación para la Liga de Campeones ya no está completamente bajo su control. Juventus se ha alejado tres puntos en el cuarto lugar, con Roma también presionando, dejando a Como sabiendo que cualquier error podría ser costoso.

Aunque al final no alcancen su objetivo, Cesc Fàbregas ha dirigido una campaña excepcional. Su escuadra cuidadosamente manejada, guiada por la experiencia adquirida bajo Antonio Conte durante su paso por el Chelsea, ha prosperado desde principios de año. En 2026, solo Inter y Nápoles han sumado más puntos, mientras que Como promedia más de dos goles por partido. Además, ningún equipo en las cinco ligas principales de Europa ha conseguido más porterías a cero esta temporada.

Esa combinación entre habilidad ofensiva y solidez defensiva hace que Como sea un rival formidable en casa, especialmente contra un Nápoles con una confianza frágil.

En ataque, Tasos Douvikas y Nico Paz siguen liderando, cada uno con 12 goles en liga, una cifra solo superada por el líder de goleo Capocannoniere, Lautaro Martínez. Mientras que Mergim Vojvoda y Sergi Roberto han regresado a los entrenamientos completos, Jayden Addai es el único ausente para los locales.

Nápoles respondió de manera impresionante después de su primera derrota en casa en la liga esta temporada, perdiendo 2-0 ante Lazio. Esa derrota puso fin a su largo invicto y dañó sus esperanzas de título, pero el equipo de Antonio Conte reaccionó de manera contundente en su último partido de abril.

El último traspié de Nápoles llegó en el peor momento posible. Después de ganar cinco partidos consecutivos para presionar a Inter, sus esperanzas externas de título se esfumaron, dejando la clasificación para la Liga de Campeones como el objetivo principal. Nápoles ha perdido nueve partidos como visitante esta temporada, su peor registro desde 2014. Esa vulnerabilidad fue evidente en el enfrentamiento de noviembre, donde apenas escaparon con un empate sin goles en el Maradona.

El capitán Giovanni Di Lorenzo se espera que regrese después de estar marginado desde enero, dejando solo a Romelu Lukaku, David Neres y Antonio Vergara no disponibles. Conte es poco probable que cambie su alineación victoriosa, lo que significa que Rasmus Højlund debería liderar el frente en un sistema 3-4-2-1.

Una victoria para Como avivaría su carrera hacia la Liga de Campeones y al mismo tiempo confirmaría el anhelado título de Inter, añadiendo otro hito a una temporada ya notable. Aunque Nápoles superó a oponentes en apuros la última vez, su forma como visitante sigue siendo irregular y Conte podría ser superado por su ex protegido Fabregas.

Con confianza en casa, balance táctico y nada que temer, Como parece estar en buena posición para conseguir una victoria significativa en el Sinigaglia y mantener vivo su sueño europeo mientras la defensa del título de Nápoles finalmente llega a su fin.