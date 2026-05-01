La delincuencia juvenil tiene una tendencia a la baja en lo que va de 2026, dice la policía de Windsor

El Servicio de Policía de Windsor está observando una tendencia a la baja en la delincuencia juvenil a pesar de la reciente muerte de un joven de 16 años en el segundo asesinato del año en la ciudad.

El superintendente de Servicios de Investigación, Paolo Di Carlo, dice que en lo que va del año, la delincuencia juvenil tiene una tendencia a la baja en comparación con 2025.

“Hasta ahora hemos tenido 85 incidentes de delitos contra personas en delitos juveniles, un 20 por ciento menos que en 2025. 92 jóvenes han estado involucrados en delitos contra personas, una vez más, un 21 por ciento menos que en 2025. 24 jóvenes han sido acusados ​​de delitos violentos, un 46 por ciento menos que en 2025”, dice.

Di Carlo dice que continúan trabajando en prevención e intervención temprana a la hora de enfrentar la delincuencia juvenil.

“Seguimos trabajando con socios comunitarios y desvío juvenil para mantener a los jóvenes fuera del sistema de justicia. Seguimos involucrando a las escuelas. Estamos tratando de trabajar activamente con los jóvenes para mantenerlos fuera del sistema. Cuando ocurre un incidente como este, ciertamente comienza a plantear preguntas que son comprensibles”, dice.

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Poco antes de las 6 pm del domingolos oficiales respondieron a un informe de una persona con un arma en la cuadra 300 de Tecumseh Road East entre McDougall Street y Mercer Street.

Una vez en el lugar, los agentes encontraron a un joven de 16 años que sufría una herida de arma blanca.

La policía inició medidas para salvar vidas, incluida RCP, hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia, pero la víctima fue declarada muerta más tarde en el hospital.

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Los oficiales rápidamente localizaron y arrestaron al sospechoso en una residencia en la cuadra 1500 de Goyeau Street.

Un joven de 18 años enfrenta cargos de asesinato en primer grado, proferir amenazas de muerte y usar una máscara facial en la comisión de un delito.

La policía dice que se trata de una investigación activa, pero la está tratando como un incidente dirigido y dice que no existe una amenaza continua para el público.

Di Carlo dice que cuando las personas pierden la vida a causa de la violencia, especialmente cuando tienen 16 años, te hace pensar en lo que es importante.

“A ambas familias, obviamente a la víctima y a la persona arrestada, les cambiarán las vidas para siempre”, afirma.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Unidad de Delitos Mayores al 519-255-6700, ext. 4830. También pueden comunicarse con Crime Stoppers de los condados de Windsor y Essex de forma anónima al 519-258-8477 (TIPS) o en línea en http://catchcrooks.com.