El salario de los CEO se disparó en 2025, 20 veces más rápido que el salario de los trabajadores.

El salario de los CEO se disparó en 2025, 20 veces más...

El salario de los CEO aumentó 20 veces más rápido que el salario de los trabajadores en todo el mundo en 2025, según un nuevo análisis de Oxfam y la Confederación Sindical Internacional, la federación sindical más grande del mundo.

Cuando se ajusta por inflación, el salario de los trabajadores globales disminuyó un 12% entre 2019 y 2025, lo que equivale a 108 días de trabajo gratuito durante ese período de tiempo. En comparación, la compensación de los CEO aumentó un 54% entre 2019 y 2025.

El CEO promedio recibió $8,4 millones en compensación total en 2025 en comparación con $7,6 millones en 2024.

El análisis también encontró que los milmillonarios recibieron $2.500 por segundo en dividendos en 2025, según las carteras de inversión de más de 1.000 milmillonarios. Por cada dos horas en 2025, el milmillonario promedio recibió más en dividendos que el trabajador promedio ganó en salario anual.

La riqueza de los milmillonarios ha alcanzado niveles récord en 2026, con los más ricos ganando $4 billones en los últimos 12 meses, un aumento del 13,2% desde 2025.

La desigualdad en EE. UU. fue peor que el promedio mundial, con el salario de los CEO aumentando 20,4 veces más rápido que el salario de los trabajadores en 2025.

Para 384 CEOs en el S&P 500 donde se disponía de datos de compensación de los CEO, el salario aumentó un 25% de 2024 a 2025, mientras que las ganancias promedio por hora de los trabajadores en empresas privadas aumentaron un 1,3% en el mismo período.

“Este análisis expone el golpe de estado de los milmillonarios contra la democracia y sus costos para los trabajadores”, dijo Luc Triangle, secretario general de la Confederación Sindical Internacional, en un comunicado. “Las empresas nos prometen un ciclo virtuoso, pero lo que vemos es un ciclo vicioso liderado por mega corporaciones: socavan la negociación colectiva y el diálogo social mientras que los CEOs milmillonarios capturan la riqueza creada por los avances de productividad”.

Se cubrieron en el análisis las 1.500 corporaciones mejor remuneradas en 33 países que informaron sobre la compensación de los CEO para 2025. Entre estas corporaciones, los investigadores encontraron una brecha salarial de género del 16%, señalando que las mujeres en estas empresas básicamente trabajan gratis después del 4 de noviembre de cada año.

Los 10 CEOs mejor remunerados recibieron colectivamente más de $1 mil millones el año pasado, con cuatro corporaciones – Blackstone, Broadcom, Goldman Sachs y Microsoft – pagando a sus CEOs más de $100 millones en 2025.

“No podemos seguir permitiendo que un puñado de super ricos se lleve las recompensas del trabajo que pertenecen a millones. Los gobiernos deben limitar el salario de los CEO, gravar justamente a los super ricos y asegurar que los salarios mínimos al menos se mantengan al ritmo de la inflación y garanticen una vida digna”, dijo Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, en un comunicado.

“Estas medidas pueden hacer mucho más que redistribuir ingresos; pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en comunidades y responsabilicen a los intereses poderosos”, agregó Behar. “Así es como convertimos un sistema amañado para unos pocos en uno que funcione para todos”.