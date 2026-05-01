Fuerzas Armadas Reales Marroquíes de EE. UU. lanzan León Africano 26 en Marruecos

El comando militar africano ha dado inicio oficialmente al mayor ejercicio anual conjunto de la U.S. Army en Marruecos. El ejercicio se lleva a cabo en cuatro naciones distintas, incluyendo Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez. Las actividades en Marruecos contarán con unos 5,000 efectivos de más de 40 países y más de 30 socios de la industria con base en los Estados Unidos, validando las capacidades de guerra futura en múltiples lugares dentro del país desde el 27 de abril hasta el 8 de mayo de 2026.

Ejecutado por la Fuerza de Tareas del Sur de Europa del Ejército de los Estados Unidos en África (SETAF-AF), el evento está diseñado para fortalecer las capacidades de seguridad colectiva de los Estados Unidos, las naciones africanas y los aliados globales. El entrenamiento pone a prueba la capacidad de la fuerza conjunta de los EE.UU. y de las naciones asociadas para llevar a cabo despliegues rápidos y operar bajo condiciones de amenaza multidominio.

El ejercicio incluye una variedad de eventos de entrenamiento diseñados para probar el espectro completo de las operaciones militares. Estos eventos abarcan desde academias multinacionales hasta ejercicios de campo de comando, ejercicios de fuego real combinados, entrenamientos en química, biología, radiología, nuclear y explosivos, operaciones especiales, operaciones aéreas y marítimas asistencia cívica humanitaria.

Además, se destacan más de 30 proveedores con sede en los Estados Unidos probando capacidades emergentes en mando de misión, ataque profundo, defensa en profundidad y sistemas de contraataque. Entre las tecnologías validadas se incluyen sistemas autónomos, mando y control habilitados por inteligencia artificial, sistemas contra vehículos aéreos no tripulados y plataformas avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Este ejercicio es una demostración crítica de la paz a través de la fuerza en acción, según el General de la Fuerza Aérea de los EE.UU. Dagvin Anderson, comandante del Comando Africano de los Estados Unidos. El objetivo es prevenir que los terroristas islámicos en África utilicen refugios seguros regionales para atacar al territorio de los EE.UU., empoderando a aliados y socios para liderar esfuerzos degradar y destruir estas organizaciones.

El ejercicio refuerza el compromiso duradero de los Estados Unidos con sus socios africanos, fortaleciendo la red de coalición necesaria para disuadir las amenazas regionales.

Actividades clave durante el ejercicio muestra la amplitud de la cooperación militar entre los Estados Unidos y Marruecos. La Guardia Nacional de Utah realizará ayuda cívica humanitaria tratando a aproximadamente 20,000 pacientes durante 11 días a través del Programa de Asociación Estatal. La Guardia Nacional de Utah ha mantenido un Programa de Asociación Estatal con Marruecos desde 2003.

El ejercicio valida la dominación de decisiones aprovechando herramientas habilitadas por inteligencia artificial en el apuntamiento operacional y el mando de coalición para acelerar el ciclo de sensor a disparador. La red del entorno de socios de misión conecta sistemas de datos clasificados y no clasificados, garantizando que las fuerzas de los Estados Unidos, la OTAN y Marruecos compartan un cuadro operacional común.

African Lion 2026 respalda los objetivos del Comando Africano de los Estados Unidos de empoderar a sus socios africanos para lograr independencia operativa y construir las redes de coalición necesarias para contrarrestar las amenazas transnacionales.