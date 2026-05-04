Argentina escribe historia con su primera victoria sobre Nueva Zelanda en la categoría sub-20 – Americas Rugby News

Argentina hizo historia el domingo al derrotar por primera vez a Nueva Zelanda en la categoría sub-20. Los Pumitas ganaron 25-17 sobre Nueva Zelanda en el partido del Campeonato de Rugby sub-20 en Sudáfrica. El partido fue la segunda ronda del torneo y contó con una actuación muy mejorada de los sudamericanos en comparación con su actuación inicial contra los anfitriones.

World Rugby ha estado utilizando sub20 como nivel de grado junior desde 2008. Anteriormente, World Rugby tenía categorías de grado sub19 y sub21. World Rugby cambió oficialmente de U21 a U20 como la principal competencia internacional por edades en 2008.

Los Pumitas ha sido el equipo sub 20 desde el cambio en 2008. Antes de eso, el equipo habilitó selecciones sub 21. Esto es importante debido a que Argentina completó una victoria por 12-11 sobre los New Zealand Colts en 1998.

La victoria significa que Argentina tiene una victoria y una derrota hasta el momento, al igual que Nueva Zelanda. Sudáfrica tiene dos victorias mientras que Australia tiene dos derrotas. Argentina se enfrentará a Australia en la última ronda del Campeonato de Rugby sub-20 el sábado 09 de mayo.

Los Pumitas superaron a los Baby Blacks por cuatro intentos a tres. El apertura Federico Serpa anotó el try inicial y conectó un penal para una ventaja de 8-0.

Los Baby Blacks abrieron el marcador en el minuto 32. El centro interno Haki Wiseman se fue para lo que fue un try convertido. La respuesta fue un próspero ataque argentino. Resultó en un try de penalti que dio a los sudamericanos una ventaja de 15-7.

Los Baby Blacks, sin embargo, tuvieron la última palabra en la primera mitad. Un try al extremo izquierdo JD Van Der Westhuizen significó el marcador 15-12 a favor de Los Pumitas en la mitad del concurso.

El segundo tiempo comenzó con el jugador de Super Rugby Americas (SRA), Luciano Avaca convirtiendo su velocidad y rematando para Los Dogos en un try importante para Los Pumitas. Avaca castigó a los Baby Blacks interceptando y corriendo la mitad del campo para anotar.

El reemplazante Ramón Fernández Miranda anotó a continuación para poner a Los Pumitas en una posición muy dominante. Su try en el minuto 71 fue convertido, poniendo a Los Pumitas adelante 25-12. Los Baby Blacks contraatacaron rápidamente con un try, pero sería su marcador final.

A

TANTEO



LOS PUMITAS (25)

TRY – F Serpa (16â€²); Try de penalti (36â€²); L Avaca (57â€²); R Fernández Miranda (71â€²)

CON â€“ No Kick (36â€²)

PEN – F Serpa (25€²)



NEGROS BEBÉS (17)

INTENTAR – H Wiseman (32â€²); JD Van Der Westhuizen (40â€²); F McLeod (74â€²)

CON – C Norrie (33â€²)

ALINEACIONES



Los Pumitas

1 Fabrizio Cebron, 2 Manuel Cuneo Camargo, 3 Bautista Salinas, 4 JoaquÃ­n Pascuale, 5 Bautista Benavides, 6 Franco Marizza, 7 JerÃ³nimo Sorondo, 8 Federico Torre, 9 Juan Preumayr, 10 Federico Serpa, 11 Luciano Avaca, 12 BenjamÃ­n Ordiz, 13 Pedro Coll, 14 Bautista Quiroga Miguens, 15 SimÃ³n Pfister

Reemplazos: 16 Nicolás Cambiasso, 17 Benjamón Farías Cerioni, 18 Germán Tello, 19 Agustín Ponzio, 20 Basilio Cañas, 21 Benjamín Ledesma Arocena, 22 Ramón Fernández, 23 Manuel Giannantonio



NEGROS BEBÉS

1 Ethan Webber, 2 Josh Findlay, 3 Alex Hewitt, 4 Alex Arnold, 5 Jake Frost, 6 Logan Plait, 7 Kobe Brownlee, 8 Finn McLeod, 9 Charlie Sinton, 10 Mika Muliaina, 11 JD Van Der Westhuizen, 14 Guern Rein 13 Haki 15 Cohen Norrie

Reemplazos: 16 Luke Patumaka Makata, 17 Charlie Wallis, 18 Dane Johnston, 19 Johnny Falloon, 20 Micah Fale, 21 Boston Krone, 22 Angus Revell, 23 Logan Williams