Un torneo LIV Golf aplazado para una fecha posterior – Golf Planète

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A pesar de las garantías del presidente de LIV Golf y de las inversiones realizadas por el Estado para obtener beneficios económicos, el torneo previsto en Luisiana del 25 al 28 de junio fue aplazado a una fecha aún por determinar debido a problemas de financiación del circuito.

el torneo de VIDA Golf programado para Nueva Orleans del 25 al 28 de junio se pospone oficialmente, a medida que se intensifican las cuestiones de financiación en torno al circuito apoyado por Arabia Saudita a través de su Fondo de inversión pública (PIF).

El fuerte aumento de las temperaturas en el estado de Luisiana y el próximo Mundial de fútbol (del 11 de junio al 19 de julio de 2026) serían factores que habrían influido en esta decisión.

A” Este cambio nos permite evitar el intenso calor del verano y el ajetreado calendario deportivo, al tiempo que garantizamos que el campo esté en las condiciones de campeonato que nuestros aficionados y jugadores esperan.indica el comunicado de prensa emitido por LIV Golf este martes 28 de abril. Estamos agradecidos por la continua asociación y flexibilidad del Estado de Luisiana mientras trabajamos juntos para ofrecer un espectáculo de clase mundial este otoño. Nuestro equipo está decidido a mantener el impulso positivo de la temporada 2026 y esperamos comunicar pronto las fechas finales. A”

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¿Un torneo que nació muerto?

El Director General del circuito, Scott O’Neilhabía asegurado a las ciudades y estados anfitriones que la temporada 2026 avanzaba según lo previsto, sin grandes perturbaciones.

Para Luisiana, lo que estaba en juego era tanto financiero como deportivo. El estado ya había comprometido dinero público, en particular 2 millones de dólares para la renovación del campo. Parque de la ciudad – con el objetivo de atraer el evento, con la esperanza de un fuerte retorno económico para Nueva Orleans, su sector hotelero y sus negocios.

70 millones de dólares en libertad

Con la decisión de aplazar este torneo, toda la apuesta por los beneficios locales (70 millones de dólares previstos) se tambalea, con un potencial déficit para una ciudad que contaba con este escaparate en un período de bajo turismo.

Primera consecuencia, se reembolsará al estado de Luisiana el millón de dólares que ya había pagado al LIV antes del torneo (se había comprometido a pagar 3), y por el momento no se destinarán fondos adicionales a este evento.

fuera deSerie Internacional Marruecos en elGira asiática la semana anteriorAbierto de Estados Unidosya no hay ningún torneo previsto para los jugadores del LIV entre el 7 de junio y el 23 de julio, lo que complicará la preparación de los jugadores clasificados del circuito para el abierto.

Foto: Raj Mehta / Getty Images vía AFP