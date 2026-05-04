India está quemando más carbón a medida que el calor extremo y la guerra de Irán presionan los suministros de energía.

India, el tercer emisor de dióxido de carbono más grande del mundo, está quemando más carbón debido a interrupciones en el suministro de energía debido a la guerra en Irán y una ola de calor en todo el país que han aumentado la demanda de este combustible sucio.

Más del 70% de la energía de la India se genera en plantas de carbón, y expertos en energía le dijeron a CNBC que se espera que esta proporción aumente este año.

En febrero, India anunció que más del 52% de su capacidad total de generación de energía instalada provenía de fuentes no fósiles, principalmente solar, hidroeléctrica y eólica. Sin embargo, las plantas de energía de carbón, que representan casi el 43% de la capacidad total de generación, siguen siendo la principal fuente de energía.

La generación de energía eléctrica a base de carbón en la India aumentó a 164,9 gigavatios en promedio en abril, en comparación con los 160,7 gigavatios en promedio del año pasado, según datos compartidos por S&P Global Energy. Según los datos, la generación de energía eléctrica a base de carbón aumentó secuencialmente en 5,6 gigavatios en promedio, o un 3,5%, en abril.

Alrededor del 4% de la capacidad total de generación de energía instalada de la India es de gas y funciona con gas natural licuado, del cual aproximadamente el 60% se importa a través del Estrecho de Hormuz.

[Contexto: A pesar de los esfuerzos por aumentar las fuentes de energía renovable, la India sigue dependiendo en gran medida del carbón para satisfacer sus necesidades de energía debido a la actual crisis de energía y las altas temperaturas del verano.]

[Verificación de datos: India se ha comprometido a reducir la intensidad de las emisiones de su economía en un 47% para 2035, con la meta de convertirse en un país neutral en carbono para 2070.]