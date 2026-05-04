Actualizaciones en vivo de Irán: UKMTO informa ataques a 2 barcos en el Estrecho de Hormuz

La Central Command de los Estados Unidos publicó una declaración en X el domingo confirmando que sus fuerzas comenzarán a apoyar el “Proyecto Libertad” en el Estrecho de Ormuz por orden del presidente Donald Trump, a partir del lunes.

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global mientras también mantenemos el bloqueo naval”, dijo el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, en la declaración.

La misión tiene como objetivo “restaurar la libertad de navegación para el transporte comercial a través del Estrecho de Ormuz”, dijo CENTCOM.

El papel militar de EE. UU. será extender un paraguas defensivo estadounidense sobre los barcos que intentan salir o entrar en el Estrecho de Ormuz, informó un oficial estadounidense a ABC News. El Proyecto Libertad no se trata de proporcionar escoltas a los barcos, dijo el oficial.

“El apoyo militar de EE. UU. al Proyecto Libertad incluirá destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves basadas en tierra y mar, plataformas no tripuladas en múltiples dominios y 15,000 miembros del servicio”, dijo CENTCOM en su declaración.