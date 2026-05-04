Playoffs de la NBA: 76ers, Cavs y Pistons ganan todos en el Juego 7

Playoffs de la NBA: 76ers, Cavs y Pistons ganan todos en el...

El primer round de la NBA concluyó durante el fin de semana, con tres juegos 7 produciendo dos históricas remontadas mientras las semifinales de la Conferencia Este toman forma.

Los Sixers silenciaron a los críticos Joel Embiid anotó 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias mientras los Philadelphia 76ers sorprendían a los Boston Celtics 109-100 el sábado por la noche en el TD Garden, completando la 14ª remontada de un déficit de 3-1 en la historia de los playoffs de la NBA.

Tyrese Maxey añadió 30 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, con sus dos lanzamientos decisivos en los últimos 90 segundos resultando decisivos mientras los Celtics se acercaban a solo un punto en el cuarto cuarto.

VJ Edgecombe contribuyó con 23 puntos en una actuación que marcó otro capítulo en una notable postemporada como novato.

Embiid y Maxey se convirtieron en el tercer dúo en la historia de la liga en lograr cada uno 25 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un Juego 7.

Embiid, regresando de una cirugía de apendicectomía de emergencia que lo mantuvo fuera de los primeros tres juegos, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 100 puntos en una serie de playoffs a pesar de perderse sus tres primeros juegos.

Los Celtics estuvieron sin Jayson Tatum, quien fue descartado justo antes del inicio con rigidez en la rodilla izquierda, y Joe Mazzulla reorganizó por completo su alineación titular, dando titulares debutantes en playoffs a Baylor Scheierman, Luka Garza y Ron Harper Jr.

Los Sixers lideraron 9-0 antes de que Boston anotara y nunca fueron superados. La espera de 44 años de Philadelphia por una victoria en una serie de playoffs sobre Boston ha terminado, y avanzan para enfrentar a los New York Knicks como terceros clasificados en la segunda ronda. El Juego 1 es el lunes por la noche en el Madison Square Garden.

“Realmente quería el balón”, dijo Maxey. “Sabía que tendría que dar un paso adelante y hacer jugadas al final para que ganáramos el juego, así que simplemente sucedió así.”

Allen inspira a los Cavaliers Jarrett Allen entregó la actuación de su carrera mientras los Cleveland Cavaliers terminaban la temporada de los Toronto Raptors con una victoria por 114-102 en el Juego 7 en el Rocket Mortgage FieldHouse el domingo.

Allen, jugando en su primer Juego 7, terminó con 22 puntos y 19 rebotes y fue la figura definitoria en un tercer cuarto devastador donde Cleveland superó a Toronto 38-19 para tomar el control del partido desde una posición empatada al medio tiempo.

“Esa es lo mejor que lo he visto”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Los rebotes ofensivos. Necesitábamos la puntuación interior. Necesitábamos que alguien más diera un paso adelante además de James [Harden] y Don [Mitchell]. Él fue simplemente increíble esta noche.”

Donovan Mitchell añadió 22 puntos y James Harden 18, con los Cavs ganando convincentemente a pesar de que ambos bases estrella lucharon con su eficiencia.

Mitchell sacó la lección más amplia de eso. “Hemos tenido noches malas, pero al final del día, no hemos ganado. No se trata solo de mí y de él. Es de Jarrett, es de Evan [Mobley]. Es de todos en ese vestuario.”

Scottie Barnes anotó 24 puntos para Toronto, con RJ Barrett añadiendo 23 en el último juego de la temporada de los Raptors, que se vio obstaculizada en toda la campaña por lesiones de Brandon Ingram y Immanuel Quickley.

Cleveland avanza para enfrentar a los Pistons como los primeros clasificados en las semifinales del Este, con el Juego 1 el martes en Detroit.

Los Pistons completan la remontada en Detroit Los Detroit Pistons se convirtieron en el segundo equipo en esta postemporada – y el decimoquinto en la historia de la NBA – en superar un déficit de 3-1 en la serie, aplastando a los Orlando Magic por 116-94 en un ruidoso Little Caesars Arena para ganar la serie y llegar a las semifinales del Este por primera vez desde 2008.

Cade Cunningham fue sensacional por segundo juego consecutivo con 32 puntos y 12 asistencias, convirtiéndose en apenas el séptimo jugador en la historia de la NBA en lograr 30 puntos y 10 asistencias en un Juego 7.

Tobias Harris añadió 30 puntos y nueve rebotes. Jalen Duren reservó su mejor actuación para la ocasión más importante, terminando con 15 puntos y 15 rebotes.

“Volver de un 3-1, con probabilidades en nuestra contra, y ganarlo en casa se siente bien”, dijo Cunningham. “Se siente muy bien.”

Los Magic, que perdieron a Franz Wagner por una distensión en el gemelo derecho antes del Juego 5, no pudieron contener a Cunningham sin su defensor más confiable sobre él.

Paolo Banchero anotó los primeros 11 puntos de Orlando en camino a 38 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, pero no recibió un apoyo significativo.

Después de que ambos equipos estuvieran empatados en 45-45 en el segundo cuarto, los Pistons lanzaron un ataque de 26-6 que acabó con cualquier esperanza de una sorpresa.

“Sé quién soy, sé quiénes son los chicos”, dijo Duren. “Cuando estamos contra las cuerdas, el mundo entero nos da por vencidos, ahora es hora de ir. Ahora es tiempo de seguir luchando. Nunca dudé de nada. Nunca dudé de los chicos.”