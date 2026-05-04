Si Emily Blunt marcó el estándar para las asistentes de moda mordaces y vestidas de alta costura en la primera “El diablo viste de Prada” hace 20 años, Simone Ashley está dándole un nuevo aire generacional z a ese papel en la secuela.

Como Amari Mari en “El diablo viste de Prada 2” de David Frankel, lanzada el viernes por 20th Century Studios, la estrella de “Bridgerton” interpreta a la última asistente de Miranda Priestly (convirtiéndose en otra británica que gobierna la agenda de la editora de Runway).

Al igual que Emily Charlton de Blunt, Mari está impecablemente vestida en todo momento y lanza agudos y cortantes comentarios a cualquiera que considere inferior. Pero Mari también está impregnada de una profunda confianza en sí misma y parece en gran parte imperturbable ante la tarea sísmica de tratar con la mujer más exigente de la moda. Para su inspiración: Rihanna y, tal vez más sorprendentemente, Richard Gere.

Este es el papel más importante en una película importante hasta ahora para Ashley, y fue el que la llevó a ponerse en los zapatos de diseñador de Mari incluso fuera del set, mudándose literalmente a Nueva York de forma permanente. Fue allí donde, cuando no estaba filmando, grabó su primer EP, llamado “Canciones que escribí en Nueva York” para ayudar a documentar un período que dice fue “probablemente el más feliz que he sido”.

Con respecto a cómo surgió este papel y cuáles fueron las primeras discusiones sobre Amari, Ashley mencionó que recibió un correo electrónico el año pasado diciendo que estaban haciendo una secuela y que David Frankel quería reunirse con ella, lo cual fue emocionante. Querían evitar imitar la interpretación de Emily Blunt de la primera asistente en la primera película, algo que Ashley apreció mucho.

Para Amari, Ashley se inspiró en Rihanna para darle ese toque de energía. También se vio influenciada por Richard Gere cuando la guionista Aline Brosh-McKenna le recomendó ver “American Gigolo” para aprender a transmitir más con menos.

Respecto a los comentarios irónicos de Amari, Ashley mencionó que le encantó la línea “¿Quién regala Chanel?” y reveló que la escribió ella misma.

Durante el rodaje con actores de nivel como Meryl Streep y Stanley Tucci, Ashley aseguró que fue una experiencia de aprendizaje y que mantuvo la calma a pesar de la emoción.

Además de su carrera en el cine, Ashley reveló que ha estado trabajando en su música desde pequeña y que su EP es el comienzo de una gratificante aventura musical que planea continuar en el futuro.