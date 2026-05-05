Milei de Argentina restablece el acceso de la prensa a la presidencia después de que una prohibición provocara reacciones violentas

El presidente Javier Milei de Argentina restableció el acceso de los periodistas a la sede de su gobierno el lunes, más de una semana después de que su decisión de bloquear el acceso al edificio a los periodistas acreditados, acompañada de una andanada de insultos en línea, provocó una reacción violenta de legisladores y defensores de la libertad de prensa.

Los periodistas dijeron la madrugada del lunes que podían ingresar a la Casa Rosada –o la Casa Rosada, el equivalente argentino de la Casa Blanca– por primera vez desde el 23 de abril. Ese fue el día en que el portavoz de Milei anunció el cierre de la sala de prensa utilizada durante décadas por reporteros con credenciales para cubrir al presidente.

La prohibición se suma a una lista de ataques y represalias contra organizaciones de noticias por parte de Milei, cuya hostilidad hacia la prensa refleja el enfoque agresivo de su aliado y poderoso patrocinador, el presidente Trump. Los periodistas y sus defensores criticaron la medida como un ataque a la libertad de prensa en Argentina.

En los últimos dos años, la clasificación de Argentina se ha desplomado en un índice de libertad de prensa mantenido por Reporteros Sin Fronteras, informó el grupo la semana pasada. Cayó del 66 al 98, una de las mayores caídas de cualquier país de América del Sur.

Las autoridades justificaron las restricciones para los aproximadamente 60 miembros del cuerpo de prensa de la Casa Rosada como una medida de seguridad necesaria después de que acusaron a un canal de televisión local de espionaje por utilizar gafas inteligentes para filmar partes de la sede sin autorización.

El canal Todo Noticias insiste en que recibió permiso oficial para capturar las imágenes y que las imágenes de pasillos y espacios de reunión transmitidas en el segmento de televisión son accesibles al público desde hace mucho tiempo.

Después de que llegaran las condenas de las cámaras empresariales, la Iglesia católica y políticos de todo el espectro, el jefe del gabinete de Milei anunció la decisión de revertir la prohibición. Pero Manuel Adorni dijo que el gobierno revisaría las reglas para los periodistas acreditados en la Casa Rosada para abordar sus preocupaciones de seguridad.

“Definitivamente habrá cambios”, dijo Adorni a una estación de radio de Buenos Aires la semana pasada, sin especificar las nuevas disposiciones.

Milei, en desacuerdo con la prensa en un grado nunca visto desde la restauración de la democracia argentina en 1983, ha intensificado sus ataques a los medios en las últimas semanas a medida que sus campañas emblemáticas contra la corrupción y la inflación flaquean.

Casi todos los días publica el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas” en las redes sociales. Al ingresar al Congreso el martes pasado para apoyar a Adorni en su defensa contra las acusaciones de enriquecimiento ilícito, Milei lanzó insultos a los periodistas que lo acosaban con preguntas sobre el escándalo.

â€”Ustedes son los corruptos â€”gritÃ³.

Debre escribe para Associated Press.