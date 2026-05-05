Por qué Elon Musk está llevando a OpenAI de Sam Altman a los tribunales por su misión fundacional

La batalla legal entre Elon Musk y Sam Altman ha llegado a una etapa decisiva, y el juicio comenzará en un tribunal federal en Oakland, California. El proceso está siendo supervisado por la jueza Yvonne González Rogers, quien anteriormente describió la disputa como un choque entre multimillonarios.

De qué se trata el caso

El caso, presentado por primera vez en 2024, se centra en la afirmación de Musk de que OpenAI se alejó de su propósito fundamental de construir inteligencia artificial para el bien público. Según documentos judiciales, Musk alegó que la organización hizo la transición hacia un modelo comercial, particularmente a través de su asociación con Microsoft.

Musk ha dicho que contribuyó con alrededor de 38 millones de dólares en los primeros años de OpenAI, alegando que su apoyo se basó en garantías de que la organización seguiría siendo una organización sin fines de lucro y comprometida con el desarrollo de tecnología abierta.

Musk intensifica el ataque antes del juicio

Apenas unas horas antes del proceso judicial, Musk intensificó sus críticas a X, alegando que Sam Altman y Greg Brockman habían desviado una misión caritativa para beneficio personal. En su publicación, los acusó de haber “robado una organización benéfica” y cuestionó si la ley estadounidense permitiría tales acciones.

La demanda busca daños estimados en más de 100 mil millones de dólares, y Musk afirma que cualquier compensación debe dirigirse a la rama sin fines de lucro de OpenAI. También ha pedido la destitución de Altman del liderazgo.

OpenAI retrocede

OpenAI ha negado las acusaciones y ha sostenido que sigue comprometido con el desarrollo de una inteligencia artificial general que beneficie a la humanidad. La compañía ha argumentado que Musk se fue en 2018 después de desacuerdos sobre el control y la dirección.

En su respuesta, OpenAI dijo que Musk había buscado una autoridad significativa dentro de la organización, lo que no fue aceptado por otros cofundadores, incluidos Greg Brockman e Ilya Sutskever. También afirmó que la contribución de Musk fue una donación, no una inversión, y se utilizó de acuerdo con su misión.

Cómo empezó la disputa

La disputa se remonta a 2015, cuando Musk y Altman discutieron la creación de una entidad sin fines de lucro centrada en el desarrollo avanzado de IA para beneficio público. OpenAI nació con esa visión, posicionándose como una alternativa a las grandes firmas tecnológicas.

Con el tiempo, surgieron diferencias internas sobre los requisitos de financiación y los riesgos de la IA avanzada de código abierto. Más tarde, Musk se retiró, mientras que OpenAI estableció una rama con fines de lucro para atraer inversiones.

Un tribunal estadounidense permitió que procedieran las demandas relacionadas con el abuso de confianza en organizaciones benéficas y el enriquecimiento injusto, al tiempo que desestimó las acusaciones de fraude. El caso ahora será decidido por un jurado.

El resultado podría determinar cómo las empresas de IA equilibran los compromisos de interés público con la expansión comercial, especialmente aquellas que comenzaron como entidades sin fines de lucro.

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Publicado por primera vez elA 28 de abril de 2026, 09:46:07 IST