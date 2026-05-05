El gobernador republicano de Florida firma el nuevo mapa del Congreso del estado en ley

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes un nuevo mapa de distritos congresionales manipulado que otorga una ventaja electoral a los republicanos en cuatro carreras adicionales en las elecciones de medio mandato de noviembre.

“¡Firmado, sellado y entregado!”, dijo DeSantis en una publicación en X, con un mapa de los nuevos distritos adjunto.

Con un solo trazo de pluma, DeSantis, republicano, ha hecho más para determinar el resultado de las elecciones congresionales en Florida que cualquier operativo político u organizador de campo en el estado. El nuevo mapa corta y divide distritos alrededor de Miami, Orlando y el área de la bahía de Tampa.

Como ejemplo del efecto de la redistribución a mediados de década, los cartógrafos agruparon a los votantes demócratas confiables alrededor de Orlando en un solo distrito, obligando a los representantes demócratas Darren Soto y Maxwell Frost a competir por los mismos votantes.

Por otro lado, el nuevo mapa divide el área de la bahía de Tampa de dos distritos a tres, fortaleciendo en cierta medida el 13º distrito para los republicanos, actualmente ocupado por la congresista y defensora acérrima de Trump, Anna Paulina Luna, mientras que debilita un distrito inclinado a la izquierda para los demócratas, ocupado por la congresista Kathy Castor.

La representante Debbie Wasserman-Schultz, una figura destacada entre el Comité Nacional Demócrata, ha perdido su escaño. Los demócratas de Miami han sido agrupados en tres distritos estrechos a lo largo de la costa.

La actual delegación de Florida tiene 20 republicanos y ocho demócratas.

Las críticas a la redistribución han llegado tanto desde la derecha como desde la izquierda. Los demócratas acusan a DeSantis de violar la constitución del estado, que tiene una prohibición en lenguaje claro aprobada por mandato popular sobre la manipulación partidista de los distritos. Los republicanos temen que la reordenación agresiva ponga en peligro al menos tantos representantes republicanos de Florida como protege, y podría salir mal.

Inmediatamente después del anuncio de DeSantis, los opositores presentaron una demanda en el condado de Leon impugnando la redistribución. Elias Law Group, que ha estado desafiando la redistribución en tribunales de todo el país durante el último año, presentó una demanda en nombre del Equal Ground Education Fund y 18 votantes de Florida, argumentando que el nuevo mapa congresional es una manipulación partidista inconstitucional en violación de la enmienda de distritos justos de la constitución de Florida.