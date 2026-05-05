La visión de The Guardian sobre Trump, Merz y la seguridad de Europa: los países de la UE no pueden hacerlo solos

El segundo mandato de Donald Trump ha sido eclipsado por la caída en picada de las encuestas y una guerra ilegal y mal aconsejada en Medio Oriente, lo que ha llevado a los gobiernos europeos a soportar la creciente frustración del presidente de los Estados Unidos. La negativa de Sir Keir Starmer a respaldar militarmente el ataque a Irán condujo a comparaciones desfavorables tanto con Winston Churchill como con el Rey Carlos. España, considerada “poco amigable”, ha sido amenazada con un embargo comercial por razones similares. El primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, anteriormente vista como una aliada política clave, también ha sido objeto de críticas. “Estoy sorprendido por ella”, dijo el Sr. Trump el mes pasado. “Pensé que tenía coraje. Me equivoqué.”

Actualmente, es el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el que se encuentra en la mira de Washington. Tras la precisa observación de Merz de que Estados Unidos no tiene una estrategia convincente sobre Irán, el Pentágono ha anunciado la retirada futura de 5,000 tropas estadounidenses de bases en Alemania. Además, se retendrán armas vitales de largo alcance a medida que los almacenes militares estadounidenses se agotan por los eventos en Medio Oriente. Para sumar, Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a los fabricantes de automóviles europeos al 25% – una medida que golpearía más duro a Alemania.

Durante el fin de semana, Merz se esforzó por destacar que no estaba “dando por vencida” la relación transatlántica ni la suya con Trump. Dadas las circunstancias, tuvo razón en hacerlo, aunque la piel delgada, los instintos vengativos y la hostilidad manifiesta del presidente de EE. UU. hacia la UE significa que la próxima confrontación nunca estará lejos. Sin embargo, la evidencia más reciente del deseo de Washington de desvincularse de su papel de garante de la seguridad de Europa posterior a la guerra debería tener repercusiones más allá de la diplomacia.

En un mundo cambiado donde las antiguas suposiciones ya no aplican, la forma potencial de la futura cooperación de defensa europea ha ido tomando forma gradualmente en el último año. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que el disuasivo nuclear estratégico de Francia podría extenderse por todo el continente. Mientras tanto, la UE ha puesto a disposición 150 mil millones de euros en préstamos baratos para gastos de seguridad.

Pero en lo que respecta a prioridades estratégicas y políticas de adquisición, aún queda demasiado fragmentado a lo largo de líneas nacionales. Merz ha seguido la dirección iniciada por su predecesor, Olaf Scholz, quien anunció un gran aumento en el gasto en defensa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, persisten tensiones sobre en qué medida Berlín debería comprar productos europeos y las implicaciones de que Alemania – la mayor potencia económica de la UE – se convierta también en su hegemón militar.

La forma de suavizar estas tensiones es mediante la disponibilidad de más recursos a nivel de la UE mediante préstamos conjuntos, garantizando que este dinero se utilice para impulsar a los fabricantes europeos y profundizando la colaboración transfronteriza sobre cómo se gasta. Desde la transición verde hasta la migración y la seguridad, los desafíos del siglo XXI que enfrenta Europa deben ser confrontados colectivamente, si se pretende abordarlos con éxito.

Hasta ahora, Merz ha mostrado la tradicional aversión alemana a sancionar más deuda de la UE, mientras que relaja las reglas internas sobre endeudamiento para financiar un mayor gasto en defensa. Esto puede tener sentido político a corto plazo, mientras intenta gestionar su gobierno de coalición cada vez más conflictivo. Pero la última ronda de advertencias y amenazas de Washington ha subrayado lo obvio: un nuevo modelo de seguridad europea para una nueva era debe tener la solidaridad y la toma de decisiones conjuntas en su núcleo.