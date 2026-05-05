Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima : Reports 1Q26 results

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Buenos Aires, 4 de mayo de 2026 – Black Hill, (NYSE: LOMA; BYMA: LOMA), (“Loma Negra” o la “Compañía”), el principal productor de cemento en Argentina, anunció hoy los resultados del período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 (nuestros “Resultados del 1T26”). Aspectos destacados del 1T26

Los ingresos por ventas netos alcanzaron Ps. 218.739 millones (US$ 149 millones), aumentando un 1,1% YoY, explicado principalmente por un aumento de 0,8% en el primer renglón del segmento Cemento.

El EBITDA Ajustado consolidado alcanzó Ps. 54.566 millones, aumentando 5,1% interanual en pesos, mientras que en dólares alcanzó 45 millones, 11,5% más que el 1T25.

El margen EBITDA ajustado consolidado se situó en 24,9%, aumentando 94 puntos básicos interanual desde 24,0%.

Utilidad Neta de Ps. 40,627 millones, comparado con una utilidad neta de Ps. 28,178 millones en el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por una mayor ganancia en resultados financieros netos y un mejor desempeño operativo.

La Deuda Neta se ubicó en Ps. 259,407 millones (US$186 millones), lo que representa un ratio Deuda Neta/EBITDA Ajustado UDM de 1.33x, en comparación con 1.47x en el FY25. La Compañía ha presentado ciertas cifras financieras, Tabla 1b y Tabla 11, en dólares estadounidenses y Pesos sin dar efecto a la NIC 29. La Compañía ha preparado toda la demás información financiera aquí aplicando la NIC 29. Al comentar sobre el desempeño financiero y operativo del primer trimestre de 2026, Sergio Faifman, director general de Loma Negra, destacó: “Comenzamos el año con expectativas renovadas. Aunque los volúmenes de la industria fueron relativamente moderados al comienzo del año, lo que refleja una salida más lenta de la temporada de verano, marzo mostró un nivel de actividad más alentador, reforzando nuestras perspectivas para el resto del año. En términos de desempeño trimestral, obtuvimos mejoras en los márgenes y la generación de EBITDA por tonelada, tanto de forma secuencial como año tras año. Como se indicó anteriormente, las acciones que hemos estado implementando están comenzando a reflejarse en nuestros resultados, posicionándonos bien como “Esperamos una recuperación más sostenida de la demanda. Este es un año particularmente importante para nosotros, ya que celebramos el centenario de LOMA, reafirmando nuestra posición de liderazgo y manteniéndonos entusiasmados con las oportunidades que se avecinan”. Tabla 1: Aspectos financieros destacados

(Cantidades expresadas en millones de pesos, salvo que se indique lo contrario) Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 2025 % Var. Ingresos netos 218,739 216.350 1,1% Beneficio bruto 57.032 57.201 -0,3% Margen de beneficio bruto 26,1% 26,4% -37 puntos por segundo EBITDA ajustado 54.566 51.939 5,1% EBITDA Ajustado Mg. 24,9% 24,0% +94 bps Ganancia (pérdida) neta 40.627 28.178 44,2% Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a los propietarios de la Compañía 41.004 28.475 44,0% EPS 70.2744 48.8019 44,0% Acciones en circulación promedio 583 583 0,0% Deuda Neta 259,407 247,449 4,8% Deuda Neta/EBITDA Ajustado UDM 1,33x 0,96x 0,39x Tabla 1b: Aspectos financieros destacados en Ps y en dólares estadounidenses (las cifras excluyen el impacto de la NIC 29)

% Var. 2025 2026 Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de En millones de Ps. Ingresos netos 212.094 157.727 34,5% EBITDA Ajustado 63.205 42.195 49,8% EBITDA Ajustado Mg. 29,8% 26,8% +305 puntos básicos Ganancia (Pérdida) Neta 48.656 24.441 99,1% Deuda Neta 259.407 247.449 4,8% Deuda Neta/EBITDA Ajustado UDM 1.33x 0.96x 0.39x % Var. 2025 2026 Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de En millones de dólares Ps./US$, de 1.419,26 1.056,17 34,4% Ps./US$, operación 1.396,34 1.073,88 30,0% Ingresos netos 149 149 0,1% EBITDA Ajustado 45 40 11,5% EBITDA Ajustado Mg. 29,8% 26,8% +305 puntos básicos Ganancia (Pérdida) Neta 34 23 48,1% Deuda Neta 186 230 -19,4% Deuda Neta/EBITDA Ajustado UDM 1.33x 0.96x 0.39x Descripción general de las operaciones Volúmenes de ventas

Tabla 2: Volúmenes de Ventas2 Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 2025 % Var. Cemento, mampostería y cal MM Tn 1.17 1.15 1,8% Concreto mmm3 0,11 0,10 14,1% Ferrocarril MM Tn 0,96 0,83 14,8% Agregados MM Tn 0,23 0,28 -18,3% 2 Los volúmenes de ventas incluyen ventas entre segmentos. Volúmenes de ventas de cemento, mampostería y cal en el 1T26 aumentó un 1,8% año tras año (YoY) a 1,17 millones de toneladas. Tras un comienzo de año suave, los volúmenes de marzo revirtieron la tendencia, llevando la comparación año tras año a territorio positivo. Al analizar los modos de despacho, los resultados siguieron siendo mixtos. Los despachos de cemento a granel continuaron su tendencia positiva, respaldados por mayores niveles de actividad entre productores de concreto, clientes industriales y empresas constructoras. Los despachos de cemento en saco, si bien siguen disminuyendo, redujeron la brecha año tras año luego de un desempeño positivo en marzo. Los volúmenes del segmento de concreto aumentaron un 14,1% año tras año, impulsado principalmente por desarrollos privados relacionados con instalaciones logísticas y proyectos residenciales de gran escala en Buenos Aires, mientras que los proyectos de infraestructura pública impulsaron los despachos de concreto en Rosario. El segmento de Agregados registró una contracción interanual de 18,3%, afectado principalmente por una menor actividad en el sector del concreto y por una menor demanda de las empresas constructoras. Los volúmenes del segmento ferroviario crecieron un 14,8% respecto al mismo trimestre de 2025, impulsado principalmente por un mayor transporte de agregados graníticos, cemento y químicos. Revisión de resultados financieros

Tabla 3: Estados Consolidados Intermedios Condensados ​​de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales

(Cantidades expresadas en millones de pesos, salvo que se indique lo contrario) Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 2025 % Var. Ingresos netos 218,739 216.350 1,1% costo de ventas (161.707) (159,148) 1,6% Beneficio bruto 57.032 57.201 -0,3% Gastos de venta y administración. (24.251) (25.231) -3,9% Otras ganancias y pérdidas 613 882 -30,5% Impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias (2,275) (2,360) -3,6% Ganancia (costo) financiera, neta Ganancia por posición monetaria neta 32,923 33.695 -2,3% Diferencias de tipo de cambio 11.955 (11,409) n / A Ingresos financieros 400 1.434 -72,1% Gasto financiero (12,889) (11,910) 8,2% Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 63.508 42.303 50,1% Gasto por impuesto a la renta Actual (22,360) (13,721) 63,0% Diferido (521) (404) 29,0% Ganancia (pérdida) neta 40.627 28.178 44,2% Ingresos netos

Ingresos netos aumentó un 1,1% a Ps. 218,739 millones en el 1T26, de Ps. 216,350 millones en el trimestre comparable del año pasado, impulsado principalmente por un desempeño más sólido en el negocio de Cemento, seguido por el segmento Ferroviario, parcialmente compensado por menores ingresos en los segmentos de Concreto y Agregados. El segmento de Cemento, Cemento de Albañilería y Cal se mantuvo prácticamente estable, con un aumento interanual del 0,8% en los ingresos. Los volúmenes crecieron un 1,8% interanual, respaldados por los despachos de cemento a granel, mientras que el cemento en saco continuó mostrando un desempeño más débil, aunque la brecha interanual se redujo a medida que marzo mostró una tendencia más consistente. Los precios se mantuvieron relativamente estables, disminuyendo un 0,9% interanual. Los ingresos de hormigón disminuyeron un 1,9% en el trimestre en comparación con el 1T25, ya que un aumento del 14,1% en los volúmenes no compensó por completo la dinámica de precios más suave. El crecimiento del volumen estuvo sustentado principalmente por desarrollos privados relacionados con infraestructura logística y proyectos residenciales de gran escala, mientras que la sostenida actividad de obras públicas en la Provincia de Santa Fe apoyó los despachos en Rosario. Los ingresos en el segmento de Agregados se mantuvieron casi estables, disminuyendo sólo un 0,2% año tras año. Los volúmenes de ventas disminuyeron un 18,3%, impulsados ​​por una menor demanda de los productores de hormigón y las empresas constructoras. Sin embargo, este efecto negativo del volumen fue compensado por una mejor dinámica de precios, junto con una combinación de ventas favorable, ya que la menor demanda de los proyectos de construcción de carreteras redujo la participación de los agregados finos, que tienen un precio promedio más bajo. Los ingresos ferroviarios aumentaron un 2,2% en el 1T26 en comparación con el mismo trimestre de 2025, ya que los mayores volúmenes transportados, un 14,8% más, fueron parcialmente compensados ​​por condiciones de precios más suaves. Costo de ventas y utilidad bruta.

costo de ventas aumentó 1.6% AsA a Ps. 161,707 millones en el 1T26, reflejando principalmente mayores costos en el segmento de Cemento, parcialmente compensados ​​por menores costos de ventas en los negocios de Concreto y Agregados. Adicionalmente, hubo un mayor impacto por depreciación tras la finalización del proyecto de ensacado de 25 kilogramos. En el segmento de Cemento, los costos unitarios estuvieron en general en línea, aumentando un 2,0% interanual. Una mayor depreciación afectó al segmento luego de la finalización del proyecto de ensacado de 25 kilogramos. Además, el embalaje -relacionado con la implementación de las bolsas de 25 kg- y el mantenimiento presionaron al alza la base de costos. Por otro lado, los insumos de energía, los fletes y los salarios contribuyeron a los esfuerzos de contención de costos. Beneficio bruto disminuyó un 0,3% en el primer trimestre, totalizando Ps. 57,032 millones en comparación con Ps. 57,201 millones en el 1T25. De manera similar, el margen de beneficio bruto se contrajo 37 puntos básicos año tras año, alcanzando el 26,1%, lo que refleja una recuperación secuencial con respecto al trimestre anterior. Gastos de venta y administración

Gastos de venta y administración (SG&A) disminuyó 3.9% AsA a Ps. 24,251 millones en el 1T26, en comparación con Ps. 25,231 millones en el 1T25. Esta disminución se debió principalmente a menores gastos de salarios y fletes, parcialmente compensados ​​por mayores gastos de TI y marketing. Como porcentaje de las ventas, los GAV se ubicaron en 11.1%, disminuyendo 58 pbs respecto al 1T25. EBITDA y margen ajustados

Tabla 4: Conciliación y margen de EBITDA ajustado

(Cantidades expresadas en millones de pesos, salvo que se indique lo contrario) Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 2025 % Var. Conciliación de EBITDA ajustado: Ganancia (pérdida) neta 40.627 28.178 44,2% (+) Depreciación y amortización 21.171 19.087 10,9% (+) Impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias 2,275 2,360 -3,6% (+) Gasto por impuesto a la renta 22.881 14,125 62,0% (+) Intereses financieros, neto 10.711 7.479 43,2% (+) Diferencias de cambio, netas (11,955) 11.409 n / A (+) Otros gastos financieros, neto 1.778 2,996 -40,7% (+) Ganancia por posición monetaria neta (32,923) (33.695) -2,3% EBITDA ajustado 54.566 51.939 5,1% Margen EBITDA Ajustado 24,9% 24,0% +94 bps EBITDA ajustado aumentó 5.1% año contra año en el 1T26, totalizando Ps. 54,566 millones en comparación con Ps. 51,939 millones en el mismo periodo del año anterior, impulsado por mejores resultados en todos los segmentos. Como resultado, el Margen EBITDA ajustado se expandió en 94 puntos básicos a 24,9% en el 1T26 desde 24,0% en el 1T25. De forma secuencial, el margen mejoró en 528 puntos básicos desde el 19,7% del trimestre anterior. En particular, el margen EBITDA ajustado del segmento de cemento, mampostería y cal se mantuvo prácticamente estable, contrayéndose ligeramente en 14 puntos básicos hasta el 28,8%, mientras mostraba signos de recuperación secuencial. La contracción interanual se debió principalmente a un mayor costo de ventas, parcialmente compensado por menores gastos de venta, generales y administrativos. Mientras tanto, el margen EBITDA ajustado del segmento de Concreto se expandió en 424 puntos básicos a -1,2% en el 1T26, desde -5,5% en el 1T25, ya que la recuperación de los volúmenes de ventas, junto con la mejora del costo de ventas, ayudó a reducir el resultado negativo, aunque siguió afectado por una dinámica de precios más suave en un entorno altamente competitivo y mayores gastos de venta, generales y administrativos. De manera similar, el segmento de Agregados mejoró su margen en 643 puntos básicos, aunque se mantuvo en territorio negativo, alcanzando -18,3% este trimestre desde -24,7% en el mismo período del año pasado. En el segmento de Ferrocarriles, el margen EBITDA Ajustado mejoró en 160 puntos básicos interanual, alcanzando el -3,9% en el 1T26 en comparación con -5,5% en 1T25. Los volúmenes de transporte aumentaron, contribuyendo a la dilución de los costos fijos, aunque esto fue parcialmente compensado por un mayor impacto de los gastos de venta, generales y administrativos y menores ganancias en otras ganancias y pérdidas. Además, el desempeño de los precios continúa afectando los resultados del segmento en medio de un entorno aún desafiante. Costos financieros netos

Tabla 5: Ganancia financiera (costo), neta

(Cantidades expresadas en millones de pesos, salvo que se indique lo contrario) Ejercicio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 2025 % Var. Diferencias de tipo de cambio 11.955 (11,409) n / A Ingresos financieros 400 1.434 -72,1% Gasto financiero (12,889) (11,910) 8,2% Ganancia por posición monetaria neta 32,923 33.695 -2,3% Ganancia financiera total (costo), neta 32.389 11.811 174,2% Durante el 1T26, la Compañía reportó una ganancia financiera neta total de Ps. 32,389 millones, comparado con una ganancia de Ps. 11,811 millones en el 1T25. Esta mejora interanual se atribuyó principalmente a las ganancias cambiarias resultantes de la apreciación del peso (aproximadamente 5% durante el trimestre) sobre nuestros pasivos denominados en dólares estadounidenses. Mientras tanto, los gastos financieros netos aumentaron un 19,2% año tras año a Ps. 12,489 millones, impulsado principalmente por menores ingresos financieros junto con mayores gastos financieros. Adjuntos documento original

Enlace permanente Descargo de responsabilidad Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA publicó este contenido en 04 de mayo de 2026y es el único responsable de la información aquí contenida. Distribuido a través de Tecnologías Públicas (PUBT)sin editar ni alterar, en 04 de mayo de 2026 en 21:29 UTC. Loma Negra Ganancias del primer trimestre, aumento de ingresos MONTE

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Duración Auto.2 meses3 meses6 meses9 meses1 año2 años5 años10 añosMáx. Período DíaSemana Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA es una empresa integrada verticalmente con sede en Argentina activa en la industria del cemento. Produce y distribuye cemento, cemento de mampostería, agregados, concreto y cal, utilizados principalmente en la construcción pública y privada, a distribuidores mayoristas, productores de concreto y clientes industriales, entre otros. La Compañía opera cinco segmentos: Cemento, cemento y cal para mampostería Argentina, Cemento Paraguay, Concreto, Áridos, Ferrocarril y Otros. Cemento, cemento de albañilería y cal Argentina incluye el negocio de cemento, cemento de albañilería y cal en Argentina. Cemento Paraguay incluye el negocio del cemento en Paraguay. El concreto incluye principalmente la producción y venta de concreto premezclado. Agregados incluye la producción y venta de agregados graníticos. Ferrocarril incluye la prestación del servicio de transporte ferroviario. Otros incluye el negocio de tratamiento y reciclaje de residuos industriales para producir materiales para su uso como combustible o materia prima. Vender Comprar Precio objetivo medio 14,90Dólar estadounidense Spread/objetivo promedio +42,31% NUESTROS EXPERTOS ESTÁN AQUÍ PARA USTED Lunes – Viernes 9:00-12:00 / 14:00-18:00 GMT + 1 Selecciona tu edición Todas las noticias y datos financieros adaptados a ediciones de países específicos