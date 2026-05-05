Juicio por Infracción de Derechos de Autor de Kanye West Hurricane: Músicos Ignorados Solicitan Medio Millón de Dólares

Kanye West ha sido golpeado con más de una docena de demandas por infracción de derechos de autor a lo largo de su controvertida carrera. Ahora una de ellas ha llegado a un jurado, con el artista ahora conocido como Ye esperando testificar más adelante esta semana.

El lunes, un panel de ocho jurados escuchó declaraciones iniciales en un tribunal federal en el centro de Los Ángeles. Del abogado principal de los demandantes, escucharon que Ye debería pagar $564,046 a cuatro músicos por usar una muestra no autorizada de su trabajo en una versión temprana de su canción ganadora del Grammy “Hurricane”, que se reprodujo para decenas de miles de fanáticos en una fiesta de escucha de alto perfil para su décimo álbum de estudio, Donda, celebrado en el Estadio Mercedes-Benz en Atlanta en julio de 2021.

Del abogado principal de Ye, los jurados escucharon que el artista ganador del Grammy estaba realizando una “prueba” de la muestra con un “consentimiento implícito” de los cuatro músicos. El abogado dijo que los hombres estaban “contentos de que una de las estrellas más grandes” estuviera “experimentando” con su música, y si la muestra se hubiera utilizado en el álbum, lo cual no ocurrió, entonces hablarían de dinero.

Los cuatro músicos – Khalil Abdul Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff y Josh Mease – demandaron a Ye a través de una empresa que formaron en 2024, Artist Revenue Advocates. Su demanda inicialmente alegaba infracción tanto de la composición como de la grabación de sonido de su pista instrumental de un minuto, “MSD PT2”, pero el caso luego se redujo a una sola reclamación relacionada con el uso de su muestra grabada después de determinar que no controlaban sus regalías como compositores en acuerdos anteriores.

Irene Lee, abogada de los demandantes, dijo que Ye usó la muestra sin permiso ni pago. Dijo que sus clientes estaban “emocionados” cuando supieron por primera vez que estaba interesado en su trabajo, pero “lo que se les ofreció no era justo”, y nunca dieron su consentimiento para ningún uso comercial.

“Dieron por sentado que serían tratados profesionalmente”, dijo, agregando que compartieron voluntariamente la muestra con el equipo de Ye con la expectativa de que serían “compensados justamente” si se utilizaba. Al final, dijo, el equipo los “ignoró” después de que la demostración ganara tracción, dejándolos sintiéndose “desairados e ignorados”. Aunque la muestra no se incluyó en Donda, Lee dijo que claramente se infringió.

Según Lee, la pista sirvió como el sencillo principal en el evento de escucha. Dijo que un análisis experto encontró que la actuación generó $5.5 millones para Ye a través de la venta de entradas, mercancía, un acuerdo de streaming de $1.25 millones con Apple, y el hecho de que Ye usó una chaqueta en el escenario que luego lanzó a través de su acuerdo de ropa con Gap.

“Este es un juicio tan notable”, dijo Lee al jurado. “Tenemos una clara admisión, bajo juramento de Ye, de que en realidad usó la música protegida por derechos de autor de nuestro cliente”.

Cuando fue su turno, el abogado de Ye, Eduardo Martorell, dijo que los demandantes estaban “intentando cambiar de industria” al buscar una parte de las ganancias de ropa. Dijo que la fama mundial de Ye y sus más de 60 nominaciones al Grammy impulsaron la venta de entradas para la fiesta de escucha, “no una pista instrumental de un minuto y un segundo”.

“No creemos que deberíamos estar aquí”, dijo Martorell a los jurados. “Esta demanda nunca debería haberse presentado. Los artistas llevaron a mi cliente a creer que tenía permiso para usar su música en cada paso del camino”.

Daniel Seeff, el bajista de la muestra, fue el primer testigo llamado al estrado el lunes por la tarde. “Estoy aquí hoy para contar nuestra historia”, dijo. “[MSD PT2] es la base de ‘Hurricane’. Toda la música que escuchas en ‘Hurricane’ proviene de eso. Se repite”.

No estaba claro el lunes cuándo testificará Ye, pero el juicio está programado para durar una semana. Ye recientemente declaró en un juicio diferente a una cuadra de distancia en el centro de Los Ángeles. Durante ese juicio estatal, Ye parecía quedarse dormido mientras era interrogado por el abogado de Tony Saxon, el hombre al que se le otorgaron $140,000 por lesiones sufridas mientras trabajaba en la casa de playa de Malibú de $57 millones del rapero-productor.