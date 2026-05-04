NewPeak Metals inicia perforación en proyecto de oro Las Opeñas en Argentina

NewPeak Metals inicia perforación en proyecto aurífero Las Opeñas en Argentina Usos proactivos de imágenes procedentes de Shutterstock

NewPeak Metals Ltd (ASX:NPM, OTC:NPMFF, FRA:NPM) comenzó a perforar en su proyecto de oro Las Opeñas en Argentina, lanzando una campaña diseñada para probar el potencial de escala de un sistema polimetálico predominantemente aurífero en una de las regiones mineras más activas del país.

La compañía confirmó que ya está en marcha un programa de perforación diamantina de un mínimo de 2.500 metros en unos nueve pozos, con flexibilidad para expandirse dependiendo de los resultados y las observaciones de campo.

La campaña tiene como objetivo extensiones de mineralización polimetálica y de oro previamente identificadas, basándose en perforaciones históricas que arrojaron amplias intercepciones, incluidas 115 metros con 0,58 g/t de oro desde cerca de la superficie, junto con créditos de plata, plomo y zinc.

Instalación de plataforma sobre el primer pozo LODH-023

El director general, Mark Purcell, dijo que el inicio de la perforación marcó un paso importante después de retrasos logísticos anteriores y posicionó a la compañía para probar lo que podría ser un sistema a gran escala.

“Tras algunos retrasos imprevistos, principalmente debido a la disponibilidad de proveedores después de la desmovilización de proyectos de mayor altitud para el invierno en el cercano distrito de Vicuña, la perforación ha comenzado ahora en los permisos de exploración de propiedad 100% de NewPeak en el proyecto de oro Las Opeñas”, dijo Purcell.

“Las Opeñas tiene el potencial de ser un sistema polimetálico a gran escala, predominantemente aurífero, situado en una de las mejores provincias mineras no sólo de Argentina, sino del mundo, a saber, la provincia de San Juan”, añadió.

El programa apunta al potencial de escala y profundidad

El programa actual se centra en extender la mineralización conocida tanto lateralmente como en profundidad, con el primer pozo apuntando a un terreno adyacente y más profundo que un pozo histórico perforado en 2012.

NewPeak está utilizando una plataforma Sandvik DE710 capaz de perforar más de 700 metros, lo que le permite probar zonas más profundas donde la mineralización puede fortalecerse.

Se espera que la perforación dure unas ocho semanas, aunque los plazos podrían cambiar dependiendo de las tasas de penetración, el clima y si se agregan metros adicionales. Las muestras se enviarán a los laboratorios de ALS en Mendoza para su análisis.

Ubicaciones planificadas de los orificios de perforación; Los números adyacentes a los collares propuestos representan el orden de prioridad actual.

Sistema alojado en Breccia bajo investigación

Las Opeñas se centra en una zona de brecha reinterpretada que mide aproximadamente 800 por 600 metros, que anteriormente solo había sido probada a profundidades relativamente bajas.

El trabajo geológico sugiere que el sistema comprende dos fases de mineralización:

Amplia mineralización dominante de plata dentro de brechas freáticas

Mineralización polimetálica de oro, plata alojada en brechas hidrotermales discretas, que parecen fortalecerse en profundidad