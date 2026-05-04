NewPeak Metals inicia perforación en proyecto de oro Las Opeñas en Argentina

NewPeak Metals Ltd (ASX:NPM, OTC:NPMFF, FRA:NPM) comenzó a perforar en su proyecto de oro Las Opeñas en Argentina, lanzando una campaña diseñada para probar el potencial de escala de un sistema polimetálico predominantemente aurífero en una de las regiones mineras más activas del país.
La compañía confirmó que ya está en marcha un programa de perforación diamantina de un mínimo de 2.500 metros en unos nueve pozos, con flexibilidad para expandirse dependiendo de los resultados y las observaciones de campo.
La campaña tiene como objetivo extensiones de mineralización polimetálica y de oro previamente identificadas, basándose en perforaciones históricas que arrojaron amplias intercepciones, incluidas 115 metros con 0,58 g/t de oro desde cerca de la superficie, junto con créditos de plata, plomo y zinc.
Instalación de plataforma sobre el primer pozo LODH-023
El director general, Mark Purcell, dijo que el inicio de la perforación marcó un paso importante después de retrasos logísticos anteriores y posicionó a la compañía para probar lo que podría ser un sistema a gran escala.
“Tras algunos retrasos imprevistos, principalmente debido a la disponibilidad de proveedores después de la desmovilización de proyectos de mayor altitud para el invierno en el cercano distrito de Vicuña, la perforación ha comenzado ahora en los permisos de exploración de propiedad 100% de NewPeak en el proyecto de oro Las Opeñas”, dijo Purcell.
“Las Opeñas tiene el potencial de ser un sistema polimetálico a gran escala, predominantemente aurífero, situado en una de las mejores provincias mineras no sólo de Argentina, sino del mundo, a saber, la provincia de San Juan”, añadió.
El programa apunta al potencial de escala y profundidad
El programa actual se centra en extender la mineralización conocida tanto lateralmente como en profundidad, con el primer pozo apuntando a un terreno adyacente y más profundo que un pozo histórico perforado en 2012.
NewPeak está utilizando una plataforma Sandvik DE710 capaz de perforar más de 700 metros, lo que le permite probar zonas más profundas donde la mineralización puede fortalecerse.
Se espera que la perforación dure unas ocho semanas, aunque los plazos podrían cambiar dependiendo de las tasas de penetración, el clima y si se agregan metros adicionales. Las muestras se enviarán a los laboratorios de ALS en Mendoza para su análisis.
Ubicaciones planificadas de los orificios de perforación; Los números adyacentes a los collares propuestos representan el orden de prioridad actual.
Sistema alojado en Breccia bajo investigación
Las Opeñas se centra en una zona de brecha reinterpretada que mide aproximadamente 800 por 600 metros, que anteriormente solo había sido probada a profundidades relativamente bajas.
El trabajo geológico sugiere que el sistema comprende dos fases de mineralización:
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Amplia mineralización dominante de plata dentro de brechas freáticas
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Mineralización polimetálica de oro, plata alojada en brechas hidrotermales discretas, que parecen fortalecerse en profundidad
Esta combinación, junto con una fuerte alteración y un entorno estructural favorable, respalda la opinión de que el proyecto podría albergar un sistema mineralizado de mayor escala.
NewPeak también destacó múltiples intercepciones de perforación históricas en el objetivo de brecha Belleza, reforzando la continuidad y la huella de la mineralización en todo el prospecto.
Resultados históricos de perforación en área Belleza Breccia en Las Opeñas
Ubicación estratégica en un prolífico cinturón minero
El proyecto se encuentra en la provincia de San Juan, una jurisdicción minera bien establecida en Argentina, ubicada a unos 70 kilómetros al sureste de la mina de oro Veladero y aproximadamente a 110 kilómetros del proyecto Hualilan.
Las Opeñas está posicionada dentro de un grupo más amplio de importantes depósitos y minas en operación, lo que subraya su proximidad a la infraestructura existente y la dotación mineral.
Ubicación del Proyecto de Oro Las Opeñas
Catalizadores a corto plazo en toda la cartera
Además de Las Opeñas, NewPeak también está esperando los resultados de los ensayos de su Proyecto de Oro Tansey en Queensland, donde 1.179 metros de perforación reciente apuntaron a extensiones de mineralización de alta ley.
Purcell dijo que los resultados de Tansey se esperan para mediados o finales de mayo, y señaló que los retrasos en los tiempos de respuesta de los ensayos en toda la industria han afectado el tiempo.
Agregó que la compañía podría estar acercándose a un período crucial en toda su cartera, con perforaciones en marcha en Argentina y resultados pendientes en Australia.
“NewPeak siente que podría estar al borde no de uno, sino de dos emocionantes descubrimientos de oro en los próximos tres a cinco meses, y dada su actual capitalización de mercado, está muy bien posicionado para obtener ganancias”, dijo.