Joe Burrow regresa a Cincinnati después de una ocupada temporada baja…

CINCINNATI — El recorrido frenético de la temporada baja de Joe Burrow finalmente lo ha traído de vuelta a Cincinnati.

Después de ser visto toda la primavera en Los Ángeles y más recientemente en la Gala Met en la ciudad de Nueva York, el mariscal de campo estrella de los Cincinnati Bengals está oficialmente en el equipo para los entrenamientos voluntarios de la temporada baja. El jueves, los Bengals publicaron en redes sociales sobre la participación de Burrow durante la segunda fase del calendario de la temporada baja.

Ha sido una temporada baja ocupada pero bastante normal para Burrow. Este fue su segundo año consecutivo en la Gala Met. En esta ocasión, lució un traje personalizado de Bode junto al receptor abierto de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson. Burrow también desfiló en Vogue World 2024 en París.

Pero su tiempo dedicado esta temporada baja fuera del campo no significa que no se haya estado preparando para la próxima temporada. Después de que los Bengals intercambiaron al tackle defensivo Dexter Lawrence II, Burrow publicó una selfie en el auto con sus compañeros Ja’Marr Chase, Tee Higgins y Mike Gesicki. También trabajó con Jordan Palmer, su entrenador privado de mariscales de campo de toda la vida.

Además, también pasó un tiempo haciendo Pilates en el Alo Wellness Club en Los Ángeles. Burrow es uno de los embajadores más importantes de Alo.

A pesar de ser extensamente fotografiado esta temporada baja, Burrow ha sido relativamente comedido en sus comentarios públicos.

La única excepción fue una reciente entrevista con Vanity Fair, que elogió el trabajo que los Bengals han realizado en los últimos meses tras una decepcionante temporada 2025. Cincinnati se perdió los playoffs por tercera temporada consecutiva y Burrow, cuya felicidad fue discutida tanto por él como por otros hacia el final de la campaña de 6-11, dijo que el equipo necesitaba mirar hacia hacer las cosas un poco diferente.

Los Bengals tacharon esa casilla al mejorar la defensa en una serie de adquisiciones coronadas por el sorprendente intercambio por Lawrence, una de las movidas más ambiciosas en la historia de la franquicia. Burrow dio su aprobación a la oficina principal de Cincinnati en sus comentarios a Vanity Fair.

“Estoy muy emocionado por los movimientos que hicimos esta temporada baja,” dijo Burrow a la publicación. “Necesitamos mejorar, por lo que fue emocionante ver la iniciativa de todos en la organización para darse cuenta de que estamos en esta etapa emocionante.

“Estamos en nuestro mejor momento jugando un gran fútbol. Encontrar chicos como Dexter y Bryan Cook y Boye [Mafe], para, ya sabes, solidificar realmente esa defensa para que los jóvenes también puedan ascender. Realmente vamos a intentar lograr lo que queremos lograr.”