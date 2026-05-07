Sudán: Las seis graves violaciones contra los niños durante el conflicto armado (Informe temático 7 de mayo de 2026)

Este informe tiene como objetivo analizar la situación de los niños afectados por el conflicto armado en Sudán a través del marco de las seis violaciones graves contra los niños establecido por el UNSC. Se enfoca en los acontecimientos en 2025 y 2026, basándose en datos de 2024 cuando no se disponga de información más reciente. Busca resaltar posibles patrones, tendencias e impactos de estas violaciones e identificar riesgos críticos de protección, brechas en los servicios y barreras de acceso. El análisis tiene la intención de informar la planificación de respuesta humanitaria, la defensa de derechos y la priorización.

Metodología Este informe se basa en un análisis de aproximadamente 80 fuentes secundarias públicamente disponibles, incluyendo informes y datos sobre violaciones de agencias de la ONU, ONG internacionales y nacionales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y otras publicaciones relevantes. Dos entrevistas con informantes clave, realizadas a tres respondientes de protección infantil que trabajan en Sudán, llenaron los vacíos de información identificados. Los informantes clave recomendaron el uso de las seis violaciones graves como marco de análisis para comprender las violaciones a la protección infantil en Sudán. Este enfoque proporciona una estructura estandarizada y reconocida internacionalmente para evaluar el impacto del conflicto de Sudán en los niños y garantiza la alineación con los mecanismos globales de monitoreo e informes.

Limitaciones La información en este informe no representa la totalidad de las violaciones contra niños en Sudán. Los datos públicamente disponibles más recientes sobre las violaciones graves verificadas contra niños en Sudán no son actuales. El último informe a nivel de país sobre Niños y Conflictos Armados (CAC) se publicó en junio de 2024 y cubrió violaciones desde 2022 a 2023, con una actualización lanzada en noviembre de 2024 (a pesar de algunas referencias que indican una fecha posterior en el sitio web de CAC). Desde entonces, solo se ha emitido el informe global de CAC de 2025, sin una actualización más reciente específica de Sudán. Como resultado, los datos sobre violaciones graves verificadas utilizados en este análisis son algo antiguos, principalmente de 2024, y no capturan completamente los desarrollos más recientes. Las limitaciones de acceso importantes, las hostilidades activas y los cortes de comunicación siguen dificultando el monitoreo y la informes integrales sobre violaciones a la protección infantil. El estigma, el temor a represalias, los mecanismos de informe seguro insuficientes y la renuencia de la comunidad a informar sobre violaciones delicadas, especialmente las relacionadas con la violencia sexual y el reclutamiento de niños, contribuyen aún más a la subnotificación. En muchos casos, los datos disponibles no están desagregados por edad o género, lo que restringe un análisis más profundo de los grupos afectados. También hay una falta de información consistente y actualizada sobre tendencias recientes en varias violaciones, especialmente en áreas enfrentando conflictos de alta intensidad, como las regiones de Darfur y Kordofan, y restricciones de acceso específicas. Los cambios rápidos en las líneas del frente y los movimientos de población complican aún más los esfuerzos para rastrear patrones a lo largo del tiempo.

Vacíos de información – Datos limitados sobre la escala y patrones de violaciones que afectan a niños más pequeños, particularmente aquellos menores de cinco años de edad. – Información insuficiente sobre el uso de niños como escudos humanos, tortura de niños y la presencia e impacto de minas y explosivos. – Falta de comprensión de los impactos a largo plazo de las violaciones contra niños, incluidos los resultados de reintegración para niños previamente reclutados o secuestrados. – La subrepresentación de áreas rurales, asediadas y recientemente afectadas en los datos disponibles, ya que las restricciones de acceso son más severas en estas ubicaciones. – Falta de datos agregados públicamente disponibles sobre vulnerabilidades interseccionales, incluidas el género, la discapacidad y la pertenencia a grupos étnicos marginados. – Información limitada y pública sobre las actividades de liberación de emergencia y reintegración de los respondientes humanitarios.