La energía de gas todavía parece una apuesta segura para Centrica en la era de las energías renovables.

El mes pasado, la llamativa noticia en el mundo de la energía que no tenía que ver con el estrecho de Ormuz fue que Gran Bretaña está lista para tener un verano récord en generación de energía eólica y solar. Incluso el operador nacional del sistema energético pensó que podría haber períodos, como un fin de semana soleado o una tarde festiva de baja demanda, por ejemplo, en los que habría más energía renovable disponible de la que la red eléctrica necesitara.

Por lo tanto, a primera vista, es un momento extraño para que Centrica, el propietario de British Gas, desembolse 370 millones de libras esterlinas para comprar una planta de turbina de gas de ciclo combinado de 16 años en el sur de Gales. Después de todo, el plan de energía limpia del gobierno imagina que, para el 2030, toda la flota de plantas de gas de Gran Bretaña se usará para generar solo el 5% de su electricidad, en comparación con el 31,5% en 2025.

En realidad, la compra de la planta Severn de 850MW cerca de Newport tiene mucho sentido. En primer lugar, las cifras financieras son sólidas: Centrica dijo que espera obtener ganancias anuales de entre 30 y 60 millones de libras esterlinas de la instalación a partir del próximo año, lo que implica un rendimiento de ganancias de más del 10% en el rango medio.

En segundo lugar, no es como si las plantas de energía de gas no ganaran nada cuando están inactivas. La mayoría recibe un pago solo por estar disponibles para generar a través de pagos del “mercado de capacidad”. Se espera que las tarifas de Severn de esa fuente sean de 35 millones de libras esterlinas al año hasta el 2030. No está claro, bajo los planes del gobierno, cómo se incentivará a las plantas de gas a permanecer en el sistema después del 2030, pero, dado que las energías renovables intermitentes necesitarán ser respaldadas por una fuente de energía que pueda activarse rápidamente, alguna forma de incentivo financiero tendrá que materializarse para garantizar que un núcleo de plantas de gas sobreviva hasta que llegue más capacidad nuclear.

En tercer lugar, probablemente haya valor en ser uno de los sobrevivientes. Severn, construido en 2010, puede que no suene moderno, pero en comparación con otras plantas de la flota de Gran Bretaña, lo es. Puede tener otra década de vida sin necesidad de renovación, y la renovación, cabe destacar, se ha vuelto más costosa para las plantas más antiguas ahora que los tiempos de espera para nuevas turbinas se extienden a años. Y, si el boom previsto de centros de datos en el sur de Gales se materializa, la planta está en el lugar correcto.

Por lo tanto, es difícil discutir con la explicación del director general de Centrica, Chris O’Shea: “Con la entrega de la capacidad de reemplazo afectada por el acceso a la red, el aumento de los costos y las restricciones en la cadena de suministro, junto con el cierre de activos de gas envejecidos hacia finales de la década, la necesidad de activos como Severn aumentará”.

Esta es la parte de la transición energética que recibe menos atención en medio del despliegue de energía solar, eólica y almacenamiento de baterías. Aún se necesita generación de energía a base de gas para mantener las luces encendidas cuando, por ejemplo, es un día sin viento en pleno invierno. Según el gran plan, las plantas de gas pueden producir solo el 5% de la electricidad de Gran Bretaña a lo largo de todo un año, pero sus períodos de generación serán concentrados e impredecibles, lo que probablemente implique un precio Premium.

Para Centrica, la compra es otro paso hacia convertirse en un negocio de estilo de infraestructura con ingresos regulados, semi-regulados y contratados. La compra del año pasado de una participación del 15% en la central eléctrica de Sizewell C por 1.3 mil millones de libras esterlinas, en términos que lucían jugosos, fue en el mismo estilo; lo mismo ocurrió con la adquisición de la terminal de importación de gas de la isla de Grain. En el momento oportuno, una advertencia de que los beneficios operativos de los negocios minoristas, principalmente British Gas, estarán “en el extremo inferior de la guía” este año, lo cual hizo que las acciones bajaran un 5%, reforzó la lógica de la estrategia. Una planta de gas poco glamurosa parece ser más predecible.