Lyles renuncia como alcalde de Charlotte – Business North Carolina

La alcaldesa Vi Lyles, alcaldesa de la ciudad más grande de Carolina del Norte desde 2017, dimitirá el 30 de junio, seis meses después de ser elegida para un quinto mandato y 18 meses antes de que expire su mandato.

El Ayuntamiento votará por una alcaldesa interina para completar su mandato hasta 2027.

Lyles dijo que quería pasar más tiempo con sus nietos. El anuncio se produjo esta mañana poco después de que la estación de radio pública de Charlotte, WFAE, informara que Lyles, de 73 años, mostraba torpeza al hablar en público y había dejado de asistir a las reuniones mensuales de zonificación desde noviembre.

Es un final inusual para una carrera de servicio público y prepara una animada carrera por la alcaldía. Varios miembros del consejo de Queen City han mostrado un gran interés en suceder a Lyles.

Muchos funcionarios locales esperaban que ella dimitiera el año pasado, pero personas familiarizadas con su pensamiento han dicho que no tenía un sucesor favorito.

Los candidatos potenciales incluyen a los concejales en general Dimple Ajmera, James “Smuggie” Mitchell, Victoria Watlington y los miembros del consejo en general Dante Anderson y Malcolm Graham.

Charlotte tiene un estilo de gobierno de alcalde débil y gerente fuerte. Lyles era un aliado frecuente del administrador municipal Marcus Jones, quien supervisa las operaciones diarias con mano dura y gana alrededor de 450.000 dólares al año como uno de los administradores municipales mejor pagados de Estados Unidos. El alcalde, que recibe alrededor de 45.000 dólares al año, sólo vota para romper empates.

Aún así, los alcaldes anteriores de Charlotte, como John Belk, Harvey Gantt y Pat McCrory, utilizaron sus habilidades de liderazgo para ejercer una gran influencia. Dirigieron concejos municipales que incluían una mezcla de republicanos y demócratas, mientras que ahora los demócratas ocupan 10 de los 11 escaños.

Lyles creció en Columbia, Carolina del Sur, donde su padre era dueño de una empresa de construcción. Trabajó en el gobierno de la ciudad de Charlotte durante décadas, incluso como directora de presupuesto y subadministradora de la ciudad. Se jubiló en 2004, se convirtió en consultora y fue elegida miembro del consejo en 2013. Derrocó a la actual alcaldesa Jennifer Roberts en las primarias de 2017, con el respaldo de muchos líderes empresariales de Charlotte.

Una de sus votaciones más recientes reflejó su estilo centrista en comparación con los concejales de tendencia más progresista. En abril, rompió un empate 5-5 al oponerse a una propuesta de Ajmera de celebrar una audiencia pública sobre una posible moratoria sobre los centros de datos de la ciudad.

“Estoy muy orgullosa de mi historial como alcaldesa, pero también creo firmemente que el verdadero liderazgo incluye saber cuándo es el momento de dejar que la próxima generación de líderes asuma el control”, dijo. “Al salir temprano, los votantes tendrán más tiempo para conocer a sus candidatos. Nuestra ciudad es fuerte, nuestra trayectoria es positiva y ahora es el momento adecuado para que alguien más construya nuestro progreso de los últimos años”.



