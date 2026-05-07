Oficiales de la Met investigados por manejo de quejas de abuso de Mohamed Al Fayed

Oficiales de la Met investigados por manejo de quejas de abuso de...

Un oficial en funciones de la policía metropolitana y cuatro ex agentes están siendo investigados por su manejo de las denuncias de abuso sexual hechas contra Mohamed Al Fayed, según informes.

La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) ha iniciado una investigación sobre los cinco individuos por presunta mala conducta después de las quejas contra el ex propietario de Harrods, quien falleció en 2023 a los 94 años.

Se han presentado más de 400 denuncias de conducta sexual inapropiada contra Fayed que datan de 1977.

El IOPC confirmó la investigación contra los oficiales, la cual, según la BBC, se inició en enero de 2025, y se relaciona con los informes presentados por cuatro personas contra Fayed.

En un comunicado a la BBC, el IOPC dijo: “En esta etapa, cinco individuos – un oficial activo de la Met y cuatro ex oficiales de la Met – han sido informados de que están siendo investigados por presunta mala conducta.”

Un portavoz de la Met le dijo a la BBC que la fuerza estaba colaborando con la investigación del IOPC.

Un comunicado decía: “Un oficial en funciones y cuatro ex oficiales están siendo investigados por presunta mala conducta. El hecho de emitir avisos no significa necesariamente que se iniciarán procedimientos disciplinarios. Nuestra investigación sobre las personas que puedan haber facilitado o permitido los delitos de Mohamed Al Fayed sigue activa.”

En marzo, la Met anunció que un hombre en sus 60 años fue entrevistado bajo cautela por acusaciones de trata de personas y facilitación de violación en relación con la investigación sobre Fayed.

Esto ocurrió después de que tres mujeres fueran interrogadas por detectives entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, también bajo sospecha de ayudar e instigar violación y agresión sexual, asistir en la comisión de delitos sexuales y trata de personas con fines de explotación sexual.

La policía dijo que no se habían realizado arrestos y que la investigación continuaba.

La Met anunció previamente que estaba investigando a personas que rodeaban a Fayed y que podrían haberle permitido cometer más de 400 presuntos delitos de conducta sexual inapropiada entre 1977 y 2014.