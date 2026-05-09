Argentina es uno de los principales mercados en el radar de los inversores globales

El director del TSX, Guillaume Légaré, destacó la narrativa positiva del país para atraer inversiones mineras y prometió anuncios en los próximos días.

Por Panorama Minero

Argentina, tanto el país como sus provincias, están en el radar de los inversores extranjeros; el proyecto de la Bolsa de Valores de Toronto para la minería local; el objetivo de acceso más temprano al capital para las empresas y cómo apoyarlos fueron algunos de los temas abordados por Guillaume Légaré, director de TSX para Sudamérica, en entrevista con Panorama Minero during Expo San Juan Minera 2026.

El escenario fue la Ceremonia de Apertura del Mercado Ring the Bell TSX, una simulación simbólica de apertura de mercado realizada en el Velódromo de la ciudad de San Juan, luego del cóctel de apertura del evento, con autoridades locales e invitados especiales, y en conjunto con la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), parte del Grupo TMX.

¿Cuál es el plan de la Bolsa de Toronto para el sector minero argentino?

La idea con la Bolsa de Valores de Toronto es abrir el acceso al capital antes para proyectos de exploración, al mismo tiempo que se permite la obtención de capital de crecimiento hasta que los proyectos alcancen la fase operativa, lo que culminará con la cotización en TSX, que es el tablero principal.

Argentina se ha convertido en un mercado muy activo en los últimos años, ahora bajo la administración Mileipero también gracias a la liderazgo de las provinciasque se han posicionado como uno de los principales mercados para la Bolsa de Valores de Toronto en América Latina. Hoy en día, hay 50 cotizaciones en la Bolsa de Valores de Toronto con 153 propiedades en el país. Esta actividad se encuentra en una fase de crecimiento interesante porque, a nivel federal, hemos visto una postura mucho más favorable hacia la minería y la inversión. Sin embargo, el riesgo ya está bien gestionado por las provincias y cada provincia tiene su propia visión de desarrollo.

Los inversionistas globales están familiarizados con las diferentes jurisdicciones mineras en Argentina. San Juan, por ejemplo, como estamos en San Juan, tiene una posición global muy favorable y es una de las oportunidades más sólidas para la inversión minera.

Estamos en un momento en el que muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, necesitan algún tipo de apalancamiento o asistencia financiera. ¿Qué tarifas o condiciones están cumpliendo para poder sacar adelante sus proyectos?

Buena pregunta. La minería representa 20% de la capitalización total del mercado en la Bolsa de Valores de Toronto, en un mercado valorado en 6,4 billones de dólares.

Pero hemos visto 16 mil millones de dólares recaudados para la minería en las bolsas de valores mundiales en 2025, y 8 mil millones de dólares de esa cantidad son para la minería que cotiza en la Bolsa de Expansión TSX. Esta es una señal muy fuerte de que la minería está recaudando capital en la Bolsa de Valores de Toronto, porque El 50% del capital recaudado en 2025 fue para mineríapero el 50% de esa cantidad fue a parar a TSX Ventures. Es una señal positiva. Cuando hay un aumento de capital, financiación y capitalización de mercado, es una señal muy fuerte que los inversores están viendo nuevas oportunidades.

Por eso, en 2025 organizamos dos roadshows en Argentina y Brasil para conectar proyectos en etapa temprana y de exploración con inversionistas globales de la Bolsa de Valores de Toronto. Mendoza, por ejemplo: todo el mundo habla de Mendoza y San Juan. Argentina es uno de los principales mercados en este momento.

¿Por qué Argentina? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para hacerlo más atractivo?

Argentina es el segundo mercado más grande de América Latina, después de México, en términos de número de propiedades. Pero ahora que existe un deseo a nivel federal de integrar a Argentina en los programas de inversión globales, existe una narrativa muy fuerte a nivel federal. Ahora todos miran a Argentina.

Y ahora con Chile también, Los mercados compiten por el capital. Las provincias compiten, se posicionan. Hay proyectos importantes que iremos anunciando en los próximos días.

¿Crees que la comunidad está viendo la minería de otra manera a raíz de estas situaciones y estos proyectos que están llegando a buen término?

A nivel global, todos miran a la minería como el presente y el futuro de la expansión territorial de la inversión de capital internacional, alineada con este camino.

¿Existe la posibilidad de crear un índice, de tener una bolsa específica para la minería en Argentina? ¿O es demasiado ambicioso a largo plazo?

Creo que, en el corto plazo, debemos centrarnos en cómo los proyectos pueden aumentar su capital global. En los mercados de capitales globales, hay dos principales bolsas de valores del mundo: Toronto y Australia. Pero Actualmente somos la bolsa de valores líder en el mundo por capitalización bursátil.en términos de número de empresas cotizadas, obtención de capital y también en términos de financiación. También somos la bolsa de valores líder en América Latina.

Creo que es importante trabajar junto con el mercado interno para fomentar este crecimiento de los mercados de capital accionario, que no existen en Argentina. Realmente no podemos apresurar todo este proceso.

No es necesario crear un índice para convencer a los inversores de que el sector minero tiene potencial.