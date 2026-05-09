Olvídate de la guerra con Irán. Las amenazas de Rusia y China acaban de ganar a Lockheed Martin un contrato de $1.1 mil millones HIMARS.

Olvídate de la guerra con Irán. Las amenazas de Rusia y China...

La guerra de los EE. UU. contra Irán sigue dominando los titulares, aunque aparentemente está actualmente en modo de alto el fuego (excepto por el ocasional bloqueo naval o contra-bloqueo). Dos meses después del conflicto, con las armas finalmente en silencio, el Contralor del Pentágono Jay Hurst le dijo al Congreso la semana pasada que la guerra había costado a los contribuyentes estadounidenses $25 mil millones.

(Esto suena como mucho, pero en realidad es mucho menos de los $80 mil millones a $100 mil millones que estimó el mes pasado The Washington Post, y mucho, mucho menos que los $8 billones gastados para financiar la Guerra Global contra el Terrorismo de 20 años (GWoT).

¿Será este el final? ¿Solo $25 mil millones y listo? ¿O las conversaciones de paz se desmoronarán y el conflicto en Oriente Medio resurgirá?

Nadie lo sabe realmente. Pero incluso con la pregunta sobre Irán aún en el aire, los EE. UU. y sus aliados ya están avanzando para preocuparse por la próxima gran amenaza de Rusia, y también de China.

Una cantidad significativa de ventas de HIMARS para Lockheed Martin. ¿Pero qué significa todo esto para la acción de Lockheed Martin?

Lockheed sitúa las ventas de HIMARS dentro de su división de Misiles y Control de Fuego (MFC). Esa es la segunda división más pequeña de las cuatro principales en términos de dólares, pero también actualmente la más rentable en términos de cuánta ganancia obtiene un dólar de ventas. Generando solo $15.3 mil millones en ventas el año pasado, según datos de S&P Global Market Intelligence, MFC ganó casi tanto de ganancia operativa ($2 mil millones) como la división Aeronáutica más conocida de la empresa ($2.1 mil millones) – a pesar de que Aeronáutica reservó casi el doble de ventas ($30.6 mil millones).

Resultado: MFC obtuvo un margen de ganancia operativa del 13%, frente a solo un margen del 6.8% para la división que produce el avión de combate F-35.

Con un ratio P/E de 25, una tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo del 18.5% y un generoso rendimiento de dividendos del 2.7%, la acción de Lockheed parece estar valorada para moverse.

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Rich Smith no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool recomienda Lockheed Martin. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Forget About the Iran War. Threats from Russia and China Just Won Lockheed Martin a $1.1 Billion HIMARS Contract. fue publicado originalmente por The Motley Fool.