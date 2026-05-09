Putin dice que la guerra de Ucrania está llegando a su fin, critica a Occidente por respaldar a Kiev

Putin dice que la guerra de Ucrania está llegando a su fin,...

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el sábado que la guerra en Ucrania estaba llegando a su fin, criticando el apoyo occidental a Kyiv, mientras que el primer día de un alto el fuego mediado por Estados Unidos estuvo marcado por acusaciones mutuas de violaciones.

Putin habló después de decir a los soldados en el desfile reducido en Moscú que estaban luchando contra una “fuerza agresiva” en Ucrania, respaldada por toda la OTAN, y describiendo sus objetivos de guerra como “justos”.

El líder ruso ha hecho de la memoria de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial una narrativa central de sus 25 años de gobierno, e invocó repetidamente esta victoria para justificar su ofensiva en Ucrania.

Las autoridades rusas suelen marcar el desfile del Día de la Victoria con pompa y esplendor. Pero una ola de ataques de largo alcance de Ucrania en las últimas semanas llevó al Kremlin a aumentar las medidas de seguridad y reducir las celebraciones de este año.

Cuando se le preguntó después del desfile si la ayuda militar occidental a Ucrania había ido demasiado lejos, Putin dijo: “Comenzaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta el día de hoy”.

“Aunque creo que se acerca a su fin, sigue siendo un asunto serio”.

“Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su estado colapsara. No funcionó”.

“Y luego, se quedaron atrapados en esa rutina y ahora no pueden salir de ella”, dijo Putin, refiriéndose a los países occidentales.

Putin agregó que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un tercer país solo una vez que se hayan establecido todas las condiciones para un acuerdo de paz potencial.

“Este debería ser el punto final, no las negociaciones en sí”, dijo.

Violaciones del alto al fuego –

Después de dos intentos fallidos de alto al fuego esta semana por parte de Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que un alto el fuego de tres días entre ambas partes entraría en vigor a partir del sábado.

Moscú y Kyiv intercambiaron acusaciones de violaciones, pero no se reportaron ataques importantes, a pesar de la actividad continua de drones y de víctimas civiles en ambos lados.

“Ojalá sea el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y difícil”, publicó Trump en su red social Truth Social, añadiendo que el alto el fuego iría acompañado de un intercambio de prisioneros.

El Kremlin dijo que, hasta el momento, no había planes para extender el alto.

Las partes en conflicto también acordaron intercambiar 1,000 prisioneros cada una durante el alto el fuego. Pero Putin dijo el sábado que Rusia aún no había recibido propuestas de Ucrania sobre el intercambio.

Desfile reducido –

El desfile fue considerablemente más pequeño en comparación con años anteriores, sin exhibición de armamento militar por primera vez en casi dos décadas y con solo un puñado de dignatarios extranjeros presentes, la mayoría de ellos líderes de los aliados cercanos de Rusia.

En un discurso en el desfile, al que asistieron unidades militares rusas y soldados de Corea del Norte, Putin invocó la victoria soviética para reunir apoyo para su ejército en Ucrania.

“La gran hazaña de la generación de vencedores inspira a los soldados que llevan a cabo los objetivos de la operación militar especial hoy en día”, dijo Putin.

“Están enfrentando a una fuerza agresiva armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN. Y a pesar de esto, nuestros héroes siguen adelante”, dijo.

“Creo firmemente que nuestra causa es justa”, añadió más tarde.

El discurso recibió una recepción fría de algunos en Moscú, con cortes de internet y fatiga por la guerra de cuatro años proyectando una sombra sobre los eventos.

Cuando se le preguntó cómo se sentía en el Día de la Victoria, que marca la derrota de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, la economista de 36 años Elena respondió: “Nada”.

“Necesito internet, y no lo tengo”, le dijo a AFP desde el centro de Moscú, diciendo que no vería el desfile.

Rusia ha introducido cortes intermitentes de internet durante la duración del desfile, citando amenazas aumentadas por ataques ucranianos.

Solo los líderes de Bielorrusia, Malasia, Laos, Uzbekistán y Kazajistán figuran como asistentes, en contraste con visitantes de alto perfil como Xi Jinping de China durante el evento del año pasado.

Ahora en su quinto año, la guerra ha cobrado la vida de cientos de miles de personas y se ha convertido en la más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a los enfrentamientos han mostrado poco progreso desde febrero, cuando Washington cambió el enfoque a su guerra contra Irán.

bur/phz

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