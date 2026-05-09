Los Red Sox Necesitan Batear Mejor en el Parque Fenway Si Quieren Contender

El viernes por la noche, los Boston Red Sox celebraron el 125 aniversario de su primer juego en casa, en el Huntington Avenue Grounds. Ese juego ocurrió el 8 de mayo de 1901. Para conmemorar la ocasión, se invitó a todos los ex jugadores vivos de los Red Sox con números retirados a lanzar la primera bola ceremonial. El Fenway Park, donde los Red Sox han jugado desde 1912, es el estadio más antiguo (dos años más antiguo que el Wrigley Field en Chicago) en las Grandes Ligas de béisbol. Históricamente, tienen un récord increíble en casa. De hecho, Boston tenía un porcentaje de victorias del 567 en casa antes de la temporada, lo que equivale a casi 92 victorias en la temporada. Desafortunadamente, actualmente tienen un récord de 7-11 en “The Fens” en 2026. Según el Boston Globe, hasta el viernes por la mañana, Boston ocupaba el puesto 26 en MLB en promedio de bateo en casa (.222) y porcentaje de embasamiento en casa (.302). Son 28 en carreras en casa por juego (3.1); y en el último lugar en porcentaje de slugging en casa (.320). Pero cuando salen de Back Bay, tienen un promedio de .247/.326/.378, con 20 cuadrangulares. Nada impresionante, pero considerablemente mejor. Antes de la temporada, estaba claro que los Red Sox carecían de poder en su lineup. Cuando no pudieron resignar al tercera base Alex Bregman y no firmaron al primera base Pete Alonso (que, irónicamente, es el líder histórico de jonrones de los New York Mets), volvieron su atención a Trevor Story, esperando que el torpedero pudiera mantenerse saludable y repetir su actuación de 25 jonrones de la temporada pasada (una marca que ha alcanzado seis veces en su carrera). Y luego intercambiaron por el primera base Willson Contreras, que conectó 20 cuadrangulares el año pasado, y ha superado ese umbral seis veces en sus primeras diez temporadas en las Grandes Ligas. Pero todas las miradas estaban puestas en la sensación novata (por determinar) Roman Anthony, a quien muchos identificaron como el próximo Ted Williams. Pues bien, hasta casi un cuarto de la temporada, Story tiene dos jonrones (ambos en la carretera); Contreras tiene ocho jonrones respetables (lo que equivale aproximadamente a un ritmo de 35 HR), pero solo tres de esos se han disparado sobre el Green Monster; y Anthony está actualmente en la IL con una muñeca torcida (no es una gran pérdida ya que está bateando solo .229/.354/.321 con un solo cuadrangular, anotado, por supuesto, en la carretera). La buena noticia para Boston es que muchos equipos en realidad estaban peor. Desde el “Año del Lanzador” (1968), 17 equipos han registrado promedios de bateo en casa más bajos, con cuatro de ellos en la temporada acortada de 60 juegos por Covid en 2020. En cuanto al poder, con la actuación del viernes por la noche, los Red Sox saltaron por delante de los Texas Rangers, al conectar su octavo y noveno jonrón en casa, lo que sitúa a Boston en camino de aproximadamente 41 (Texas está en camino de unos 35). Para hacer una comparación, los Astros de 1979, jugando en el cavernoso Astrodome, conectaron 55 jonrones. Los Medias Rojas ayudaron a su causa de poder el viernes por la noche, anotando sus dos carreras mediante el cuadrangular, con Wilyer Abreu (su sexto de la temporada) y Ceddanne Rafaela (#3) sacando la pelota del parque para dos de los cuatro hits de Boston, representando sus únicas carreras de la noche. Pero, desde una perspectiva general de bateo, el viernes por la noche fue otro fracaso. Como equipo, conectaron 4 de 29 (.138), con ocho corredores totales en sus ocho veces al bate (.242 OBP). No hay duda de que a medida que el clima en Boston se calienta, también lo harán los bates. Pero luego la pregunta es ¿será todo “demasiado poco, demasiado tarde”? Los Red Sox están empatados en el último lugar con los Orioles, nueve juegos detrás de los Yankees (que los barreron a finales de abril, lo que llevó al despido de Alex Cora y su cuerpo técnico). Los Yankees, que lucen formidables, y solo mejorarán cuando Gerrit Cole salga de la IL, Giancarlo Stanton regrese de lesión y Aaron Judge se caliente realmente (aunque es posible que ya esté caliente: .316, 4 HR, 11 carreras anotadas en sus últimos diez juegos). Desde la perspectiva del comodín, la esperanza es eterna. La Liga Americana está tan decepcionante esta temporada —solo cuatro equipos con récords por encima de .500— que los Red Sox se encuentran a solo un juego del grupo de comodines. Boston tiene otros dos juegos contra los Rays este fin de semana, un equipo que presume de la quinta mejor efectividad en MLB y está empatado en segundo lugar en WHIP. Y los dos jonrones que le dieron a los Red Sox la noche anterior llevaron su total de la temporada a ocho, así que no esperes muchos más balones saliendo del Fenway Park el sábado o el domingo. Sin embargo, para que los Red Sox puedan contender, tendrán que aprovechar mejor su ambiente local, jugar mejor y, más específicamente, batear más en sus últimos 63 juegos en Back Bay. (Context: Los Boston Red Sox, un equipo de béisbol de la Liga Mayor de Béisbol (MLB), se enfrentan a desafíos en la temporada y buscan mejorar su rendimiento en casa para tener éxito en la competencia.) (Fact Check: Los Red Sox han ganado cuatro títulos de la Serie Mundial desde 2004, con un fuerte historial en casa durante esas temporadas.)