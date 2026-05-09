10 de mayo: Acumulador europeo del domingo – Especial 5/1, consejos de apuestas y análisis

Arsenal busca dar un paso importante hacia el título de la Premier League

Con algunos enfrentamientos definitorios de la temporada de la Premier League, La Liga y Ligue 1, este fin de semana nos espera una serie de emocionantes batallas.

Para aquellos que deseen realizar una apuesta el domingo, hemos echado un vistazo a algunos de los consejos de apuestas europeos más atractivos disponibles.

Domingo. 10 de mayo

16:30 BST West Ham vs Arsenal

Haciendo historia real a principios de semana al clasificar a la final de la Champions League de esta temporada gracias a una emocionante victoria por 2-1 contra el Atlético de Madrid, Arsenal está al borde de hacer historia.

Mientras que el equipo de Mikel Arteta mostró algunas preocupaciones reales a ambos lados del parón internacional de marzo, ahora los Gunners están firmemente en el asiento del conductor para lograr su primer título de la Premier League desde 2004.

Viendo al Manchester City sufrir un traspié público ante el Everton el lunes por la noche, Arsenal estará deseando ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla y dar otro gran paso hacia el título de este año.

Olfateando una oportunidad de oro este fin de semana, también hay que destacar que los visitantes del domingo solo han concedido un gol en casi 400 minutos de acción en todas las competiciones.

Con una victoria por 2-0 cuando recibieron al West Ham en el Emirates en el encuentro de ida el 4 de octubre, Arteta estará exigiendo una repetición de esa actuación aquí.

Después de caer en la zona de descenso y ver a los eternos rivales del Tottenham iniciar una remontada real, el West Ham de repente se ve como el principal candidato al descenso este mes.

Vistos por última vez siendo superados por los soñadores europeos del Brentford cuando finalmente cayeron por 3-0 en el oeste de Londres, el equipo de Nuno Espírito Santo tiene un trabajo titánico por delante aquí.

Después de sufrir una derrota por 2-0 cuando viajaron al Emirates en el partido de vuelta de la Premier League contra el Arsenal en octubre, los locales del domingo no podrían haber pedido un examen más difícil este fin de semana.

También hay que destacar que el West Ham ha encajado 11 goles en sus dos enfrentamientos anteriores en casa ante los Gunners. Con su estatus en la máxima categoría en peligro, el exentrenador del Nottingham Forest está buscando un milagro.

Con la presión sobre sus hombros llegando a un punto crítico, los locales del domingo no podrían haber pedido un desafío más difícil aquí.

Consejo de apuestas: Victoria del Arsenal @ 2/3

18:00 Chesterfield vs Notts County

Después de sufrir el desamor de los playoffs la temporada pasada, Chesterfield está desesperado por avanzar un paso más esta vez. Terminando su campaña regular con una victoria destacada por 2-1 fuera de casa contra Swindon, los Spitfires están en medio de una racha púrpura estelar.

Firmando abril con una merecida victoria por 2-0 en casa contra Crewe, el equipo de Paul Cook sabe la importancia de obtener una ventaja en la ida este fin de semana.

Incluyendo otra victoria por 2-1 contra Grimsby el mes pasado, el exentrenador del Ipswich vio a su equipo de alto vuelo sumar 10 puntos en sus últimos cuatro encuentros de la League Two.

Del mismo modo, incluyendo una racha de tres victorias consecutivas a ambos lados del parón internacional de marzo, Chesterfield está invicto en sus últimos ocho enfrentamientos consecutivos (seis victorias, dos empates).

Logrando una emocionante victoria por 3-2 cuando se enfrentaron por última vez al Notts County en un duelo de cuarta división el 14 de marzo, los locales del domingo se perfilan como contendientes destacados este fin de semana.

En cuanto a los visitantes, aunque el Notts County pudo asegurar su plaza en los playoffs con tiempo de sobra, se puede decir que el equipo de Martin Paterson ha mostrado ciertas inconsistencias recientes.

Visto por última vez conformándose con un empate 1-1 en casa contra el Bristol Rovers, los Magpies solo pudieron conseguir una victoria en los últimos cuatro enfrentamientos de la temporada regular.

Con sus recientes problemas evidenciados por una debacle de 4-0 a manos del Cambridge el 11 de abril, los visitantes del domingo también han mostrado problemas defensivos preocupantes.

Incluyendo una decepcionante derrota por 2-1 en casa contra el Barnet el mes pasado, el Notts County solo ha logrado mantener la portería a cero en dos de sus últimos nueve encuentros.

Tras caer en esa emocionante derrota por 3-2 cuando recibieron a sus rivales en los playoffs en Meadow Lane el 14 de marzo, el equipo de Paterson tiene un historial preocupante contra el Chesterfield. De hecho, han perdido todos sus últimos tres enfrentamientos por un marcador agregado de 7-3.

Consejo de apuestas: Victoria del Chesterfield @ 11/10

21:00 Rennes vs Paris FC

Buscando una respuesta inmediata en la Ligue 1 este fin de semana, Rennes recibirá al Paris FC en Roazhon Park el domingo por la noche.

Comenzando con los locales, mientras que Rennes fue visto por última vez cayendo en una derrota emocionante por 4-2 ante el Lyon, el equipo de Franck Haise debería encontrar el ánimo en su campamento en un nivel continuamente alto.

Abriendo el penúltimo duelo de la Ligue 1 del domingo a las puertas de ascender a los puestos de la Champions League, el equipo con sede en Bretaña se ha consolidado como una de las mayores sorpresas de Francia esta temporada.

Cerrando abril con una victoria por 2-1 en casa contra el Nantes, Les Rennais han ganado cada uno de sus otros cuatro enfrentamientos de la máxima categoría y han recibido con razón muchos elogios de todo el continente.

Asentados firmemente en la pole position para reservar una aventura europea para el próximo año, Rennes también ha perdido solo un par de sus últimos 11 partidos de la Ligue 1, una racha que se remonta al final de enero.

Después de marcar su regreso del parón internacional de marzo con una victoria frenética por 4-3 contra el Brest, los locales del domingo buscarán una respuesta inmediata aquí.

En cuanto a los visitantes, aunque el Paris FC solo haya hecho su debut en la Ligue 1 esta temporada, los parisinos tienen la firme intención de asegurar un puesto destacado en la tabla en la próxima semana.

Vistos por última vez regresando de inmediato a la senda de la victoria gracias a una exhibición dominante en la que se impusieron por 4-0 en casa ante el Brest, el equipo de Antoine Kombouaré ha ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos de la máxima categoría y viajarán a Bretaña este fin de semana más que capaces de plantear algunas preguntas serias.

Con su gran racha destacada por una victoria notable por 4-1 contra el gigante francés del Mónaco el 10 de abril, los visitantes del domingo también han impresionado con sus actuaciones goleadoras en la última parte del campo.

De hecho, al llegar al parón internacional de marzo con una victoria vertiginosa por 3-2 contra Le Havre, el Paris FC ha marcado 11 goles en sus últimos cuatro enfrentamientos de la Ligue 1.

Asimismo, los parisinos solo han sufrido una derrota en sus últimos 10 enfrentamientos consecutivos, una racha que se remonta a una derrota por 5-0 contra el Lens el 14 de febrero.

Consejo de apuestas: Se anotará un gol en cada mitad @ 4/7

Nuestro Acumulador Europeo del Domingo:

West Ham vs Arsenal – Victoria del Arsenal @ 2/3

Chesterfield vs Notts County – Victoria del Chesterfield @ 11/10

Rennes vs Paris FC – Se anotará un gol en cada mitad @ 4/7

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