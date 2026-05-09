Superación de ingresos: Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anônima superó las previsiones de ingresos en un 14% y los analistas actualizan sus estimaciones

Como quizás sepas, Loma Negra CompaÃ±Ã­a Industrial Argentina Sociedad AnÃ³nima (NYSE:LOMA) informó recientemente sus cifras del primer trimestre. Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima superó las previsiones de ingresos en un sólido 14% hasta alcanzar los AR$219 mil millones. La utilidad estatutaria por acción fue de AR$208, en línea con las expectativas. Tras el resultado, los analistas actualizaron su modelo de ganancias y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones posteriores a las ganancias (estatutarias) de los analistas para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los cinco analistas de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima ahora pronostican ingresos de AR$976,7 mil millones en 2026. Esto sería una mejora decente del 15% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que las ganancias estatutarias por acción se dispararán un 107% a AR$641. En el período previo a este informe, los analistas habían estado modelando ingresos de AR$ 922,3 mil millones y ganancias por acción (BPA) de AR$ 1.021 en 2026. Si bien las estimaciones de ingresos para el próximo año aumentaron, también hubo un gran recorte en las expectativas de BPA, lo que sugiere que el consenso tiene una visión un tanto mixta de estos resultados.

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No ha habido cambios importantes en el precio objetivo de 14,70 dólares estadounidenses, lo que sugiere que el impacto de mayores ingresos previstos y menores ganancias no resultarán en un cambio significativo en la valoración del negocio. Sin embargo, hay otra manera de pensar en los objetivos de precios, y es observar el rango de objetivos de precios propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. Hay algunas percepciones variantes sobre Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima: el analista más alcista la valora en US$15,00 y el más bajista en US$14,00 por acción. Se trata de una gama muy estrecha de estimaciones, lo que implica que Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima es una empresa fácil de valorar o, más probablemente, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Si miramos el panorama más amplio ahora, una de las maneras en que podemos darle sentido a estos pronósticos es ver cómo se comparan con el desempeño pasado y con las estimaciones de crecimiento de la industria. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima se desacelere sustancialmente, y se espera que los ingresos hasta finales de 2026 muestren un crecimiento del 20% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 28% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las otras empresas de esta industria con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 6,6% anual. Incluso después de la desaceleración prevista en el crecimiento, parece obvio que también se espera que Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima crezca más rápido que la industria en general.

La conclusión

Lo más importante a destacar es que los analistas rebajaron sus estimaciones de beneficio por acción, lo que demuestra que ha habido una clara caída en el sentimiento tras estos resultados. Afortunadamente, también mejoraron sus estimaciones de ingresos y pronostican que crecerán más rápido que la industria en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 14,70 dólares estadounidenses, y las últimas estimaciones no fueron suficientes para tener un impacto en sus objetivos de precios.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los resultados del próximo año. Tenemos estimaciones, de varios analistas de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima, hasta 2028, y puedes verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 warning sign for Loma Negra CompaÃ±Ã­a Industrial Argentina Sociedad AnÃ³nima que debes tener en cuenta.

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