6ix9ine hace comentarios impactantes sobre el embarazo de su novia en la fiesta de revelación de género

6ix9ine hace comentarios impactantes sobre el embarazo de su novia en la...

6ix9ine está causando controversia una vez más, esta vez por comentarios sobre el embarazo de su novia.

El rapero de 30 años (nombre real Daniel Hernández, antes conocido como Tekashi 6ix9ine) hizo los comentarios durante una fiesta de revelación de género de un bebé no nacido, diciéndole a un grupo de streamers que el embarazo sería interrumpido si el bebé es una niña.

“Si no es un niño, es un a-bor-to,” dice 6ix9ine en un clip de una transmisión en vivo en el evento, compartido por TMZ.

Los streamers – Adin Ross, Clavicular y N3ON – parecen notablemente sorprendidos, riendo incómodamente ante el comentario antes de que 6ix9ine los lleve hacia su novia, Aliday Alter. Los streamers luego preguntan a Alter qué género cree que es el bebé, y ella se ríe, diciendo que es una niña. 6ix9ine entonces reafirma sus afirmaciones sobre el aborto, diciendo que ella está de acuerdo.

“Ella está de acuerdo,” dice el rapero. “Ella tiene la mente abierta.”

Afortunadamente, más tarde se reveló durante la fiesta que la pareja espera un niño.

Alter compartió por primera vez la noticia de su embarazo en abril, publicando una foto de sí misma en la playa con un vestido de leopardo que mostraba su barriga de embarazada. Ella y 6ix9ine han estado saliendo desde hace aproximadamente un año, según TMZ.

“Mi mundo está a punto de cambiar,” escribió en Instagram.

Se informa que 6ix9ine ya es padre de una hija de 12 años con su ex novia Sara Molina, así como otra hija de 7 años con Marlayna M.

En enero, 6ix9ine se entregó para comenzar una sentencia de tres meses por violar los términos de su libertad condicional relacionados con su caso de crimen organizado. El nativo de Brooklyn fue encontrado con cocaína y MDMA y también admitió haber agredido a un hombre que presuntamente se burló de él por cooperar con las autoridades durante un viaje a un centro comercial de Florida.