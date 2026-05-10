Popular destino turístico argentino responde a las afirmaciones de que causó el brote de hantavirus

Las autoridades de la provincia argentina de Tierra del Fuego están cuestionando con vehemencia las afirmaciones de que un brote mortal de hantavirus, vinculado a un crucero del Atlántico, se originó dentro de sus fronteras.

En cambio, están instando a que se investiguen otras provincias argentinas visitadas por pasajeros.

Los funcionarios locales en el archipiélago más austral de Sudamérica rechazan la afirmación de las autoridades sanitarias nacionales de que un vertedero de basura en Ushuaia fue la fuente probable donde dos turistas holandeses contrajeron el virus mientras observaban aves.

“Creo que estamos ante una campaña de desprestigio contra este destino”, dijo el viernes a la prensa Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de la provincia, en una conferencia de prensa desde Ushuaia.

Destacó que, según informes, los funcionarios federales no se comunicaron directamente con las autoridades locales, sino que se enteraron del presunto vínculo con Ushuaia a través de informes de los medios.

Petrina enfatizó además que Tierra del Fuego no tiene antecedentes de casos de hantavirus, particularmente no la variante de los Andes implicada en el brote de cruceros, a diferencia de las provincias más al norte de Argentina.

El director también destacó que la pareja holandesa fallecida pasó sólo dos días en Tierra del Fuego durante su viaje de cuatro meses a través de Argentina y Chile, un factor que, en su opinión, “reduce drásticamente la probabilidad de que la infección haya ocurrido aquí”.

Funcionarios actuales y anteriores del archipiélago en el punto más meridional de Sudamérica insisten en que el virus no se originó en el montón de basura de Ushuaia que las autoridades sanitarias nacionales nombraron a principios de esta semana como el lugar más probable donde dos turistas holandeses lo contrajeron mientras observaban aves (Getty/iStock).

Como principal puerta de entrada a la Antártida, la remota ciudad de Ushuaia atrajo a más de 157.000 pasajeros de cruceros el año pasado, casi el doble de su población local.

Los cruceros con mucho dinero se han vuelto cada vez más vitales para la economía de Tierra del Fuego a medida que su principal sector de fabricación electrónica se tambalea por la reducción de las barreras comerciales y los subsidios por parte del presidente libertario Javier Milei.

“Ahora todo el mundo está asociando Ushuaia y los viajes en crucero con un virus letal, y si esto continúa, las reservas para la próxima temporada honestamente van a caer en picado porque nadie querrá exponerse”, dijo Rubén Rafael, ex ministro de salud de Tierra del Fuego.

“La reputación de Ushuaia como destino turístico está sufriendo mucho”.

Los investigadores argentinos aún no han llegado

Cuando se le preguntó el viernes si el Ministerio de Salud de Argentina todavía estaba a favor de la teoría del origen del brote en el vertedero de Ushuaia, un funcionario del ministerio, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre la investigación, dijo que nada había cambiado y que Ushuaia era el único lugar donde el ministerio enviaba investigadores, y agregó que seguía siendo posible que el virus se originara en otra parte de Argentina.

El Ministerio de Salud anunció el miércoles que enviaría expertos del Instituto Malbran, respaldado por el estado, para atrapar ratas en el basurero de Ushuaia y áreas cercanas y realizar pruebas para detectar la cepa andina del hantavirus.

Más de dos días después, los investigadores aún no han llegado. El funcionario descartó la demora y la consideró normal para la lenta burocracia argentina.

En Tierra del Fuego, Petrina dijo que esperaba que los investigadores nacionales limpiaran el nombre de Ushuaia. Dijo que estaba tomando algún tiempo “determinar todos los lugares exactos donde se llevarán a cabo la captura y el análisis”.

Argentina Ushuaia (Copyright 2026. The Associated Press. Todos los derechos reservados)

Otros en la provincia de tendencia izquierdista se quejaron de que la demora y la falta de transparencia del gobierno eran parte de un patrón más amplio desde que Milei llevó su motosierra al sistema de salud del país, retirando a su país de la Organización Mundial de la Salud semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera lo mismo y desfinanciando los programas nacionales responsables del seguimiento de enfermedades infecciosas.

“El sistema de salud en Argentina está atravesando una grave crisis”, dijo Rafael, ex ministro de salud provincial. “El sistema está debilitado y, como resultado, la respuesta a este brote ha sido muy lenta. Eso nos expone a todosâ€ .

Fuera de Argentina, expertos en salud pública dijeron que la investigación es un paso crítico para evitar una situación similar.

“No es una emergencia extrema, pero sigue siendo urgente en términos de recopilación de datos”, dijo Celine Gounder, epidemióloga que se desempeña como editora general de salud pública en KFF Health News y anteriormente asesoró a la administración Biden sobre la pandemia de coronavirus.

“Si hay un virus de los Andes que es más infeccioso a nivel local, querrás saberlo para poder advertir a los residentes locales y tomar medidas para prevenir su infección. Y si aún no han iniciado ese proceso, sería preocupante”.

Una búsqueda desalentadora de respuestas

La pareja holandesa que la OMS ha identificado como los primeros pasajeros de crucero infectados con la variante de los Andes (el único hantavirus que puede transmitirse de persona a persona en casos raros) llegó a Argentina en noviembre pasado, según el Ministerio de Salud argentino.

La pareja, de 70 y 69 años, pasó semanas conduciendo de un lado a otro del país antes de realizar una serie de cruces fronterizos entre Argentina y Chile durante meses.

Juan Petrina, director de Epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, afirmó que la probabilidad de que el holandés vinculado al brote de hantavirus en el MV Hondius contrajera la enfermedad en el puerto argentino de Ushuaia es “casi nula” (AFP/Getty)

También viajaron entre Argentina y Uruguay en marzo antes de embarcarse en el crucero antártico desde Ushuaia el 1 de abril.

Los gobiernos de Chile, que ha visto brotes mortales de la variante andina antes, y Uruguay, que no los ha visto, declararon que la pareja no podría haberse infectado durante su visita debido al período de incubación del virus de hasta ocho semanas. No ofrecieron detalles.

Debido a que la pareja murió, volver sobre sus pasos por el país es sumamente difícil, dijeron funcionarios de salud argentinos, y agregaron que están trabajando para llenar algunos vacíos en los viajes de la pareja.

Muchos epidemiólogos argentinos independientes creen que el brote de hantavirus probablemente surgió de los bosques de la Patagonia central, otro importante destino turístico donde las autoridades han registrado recientemente casos de hantavirus y ratas de cola larga que se sabe que portan la variante de los Andes proliferan, a diferencia de Ushuaia.

“Con la presión actual de los medios, no me sorprendería que la respuesta del gobierno se hubiera centrado más en acallar las críticas aparentando actuar”, dijo Raúl González Ittig, profesor de genética de la Universidad Nacional de Córdoba.