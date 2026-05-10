Putin dice que cree que la guerra entre Rusia y Ucrania está llegando a su fin

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el sábado que pensaba que la guerra en Ucrania estaba llegando a su fin, declaraciones que se produjeron pocas horas después de que prometiera la victoria en Ucrania en el desfile del Día de la Victoria de Moscú más reducido en años.

“Creo que el asunto está llegando a su fin”, dijo Putin a los reporteros sobre la guerra Rusia-Ucrania, el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También dijo que estaría dispuesto a negociar nuevos acuerdos de seguridad para Europa, y que su socio de negociación preferido sería el ex canciller alemán Gerhard Schroeder.

La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 desencadenó la crisis más grave en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962, cuando muchas personas temían que el mundo estuviera al borde de una guerra nuclear.

El Kremlin ha dicho que las negociaciones de paz mediadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump están en pausa. Putin ha prometido repetidamente seguir luchando hasta que se logren todos los objetivos de guerra de Rusia en lo que Moscú llama “operación militar especial”.

Putin habló en el Kremlin después de exponer su opinión sobre las causas de la guerra. Culpo a los líderes occidentales “globalistas”, diciendo que prometieron que la OTAN no se expandiría hacia el este después de la caída del Muro de Berlín en 1989, pero luego intentaron atraer a Ucrania a la órbita de la Unión Europea.