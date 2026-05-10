Cómo Francia ganó la Copa del Mundo 2018: Deschamps pragmático, Mbappe eléctrico y Griezmann brillante

Estamos casi allí. Anteriormente, hemos visto a Uruguay en 1930, Italia en 1934 y nuevamente en 1938, Uruguay en 1950 y Alemania Occidental en 1954, antes de un doblete brasileño en 1958 y 1962. Luego vino el éxito de Inglaterra en 1966, otra victoria de Brasil en 1970, un segundo triunfo de Alemania Occidental en 1974, el primer triunfo de Argentina en 1978, el tercero de Italia en 1982, el segundo de Argentina en 1986, el tercero de Alemania Occidental en 1990 y el cuarto de Brasil en 1994, antes de que Francia se uniera a la fiesta en suelo propio en 1998.

En el siglo XXI, Brasil celebró un quinto título sin precedentes en 2002, Italia un cuarto en 2006, España se involucró en 2010 y Alemania ganó su cuarto en 2014.

Esta vez, en el penúltimo artículo de la serie, los franceses levantan su segundo trofeo.

Contexto: Este es un resumen de los ganadores de la Copa del Mundo de la FIFA a lo largo de los años.

Verificación de hechos: Francia ganó su segundo título mundial en la Copa del Mundo de la FIFA 2018 en Rusia.

Introducción Dos décadas después de su primer triunfo en la Copa del Mundo como anfitriones en 1998, Francia ganó su segundo torneo en Rusia con elementos conocidos: un glorioso número 10, un joven atacante eléctrico y excelente defensa. Oh, y Didier Deschamps.

El manager Deschamps se convirtió en el tercer hombre en ganar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, luego de Mario Zagallo de Brasil y Franz Beckenbauer de Alemania Occidental.

Deschamps siempre estuvo destinado a ser el entrenador de la selección nacional de su país. Luego de la decepcionante campaña de Francia en la Eurocopa 2012, asumió el cargo y aún está al mando 14 años después.

Verificación de hechos: Didier Deschamps se convirtió en el tercer hombre en ganar la Copa del Mundo como jugador y entrenador.

Tácticas Deschamps comenzó el torneo en Rusia con un 4-3-3, que presentaba un trío delantero emocionante y móvil de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Sin embargo, hacia el final de un desempeño plano en el primer partido de grupo contra Australia, Deschamps introdujo a Olivier Giroud, y Francia registró una estrecha victoria por 2-1.

Ese fue su sistema durante el resto del torneo: Giroud como el delantero fijo, con otros jugando a su alrededor.

Contexto: Se detalla la táctica utilizada por Francia durante la Copa del Mundo de la FIFA 2018 en Rusia.

Verificación de hechos: Antoine Griezmann no celebró un gol en los cuartos de final contra Uruguay debido a su conexión con el país y la gente uruguaya.

La final Después de una serie de tres finales de la Copa del Mundo que todas terminaron en tiempo extra pero que incluyeron solo cuatro goles combinados, la victoria de Francia por 4-2 sobre Croacia parecía fuera de lugar, como algo de la década de 1950.

Verificación de hechos: Francia derrotó a Croacia por 4-2 en la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2018.

¿Fueron definitivamente el mejor equipo? Considerando que ganaron todos los partidos de eliminación directa sin necesidad de tiempo extra, es difícil tener reservas sobre el éxito de Francia.