Playoffs de la NBA: Los Lakers de LA a un juego de la salida mientras Thunder y Cavs ganan

Playoffs de la NBA: Los Lakers de LA a un juego de...

Los Oklahoma City Thunder se acercaron a otra aparición en las Finales de la Conferencia Oeste con una victoria dominante de 131-108 sobre los Los Angeles Lakers, tomando una ventaja decisiva en los playoffs.

Los Lakers ahora enfrentan la difícil tarea de convertirse en el primer equipo en la historia de la NBA en remontar un déficit de 3-0.

Shai Gilgeous-Alexander hizo su parte para los Thunder, el primer sembrado, con 23 puntos y nueve asistencias, pero su compañero de equipo Ajay Mitchell fue generalmente más preciso en sus tiros y agregó 24 puntos y 10 asistencias.

Los Lakers contaron con 19 puntos del veterano de 41 años LeBron James, pero no estuvo en su mejor forma, ya que un equipo que nuevamente compitió sin el lesionado Luka Doncic no pudo detener la marea en una serie unilateral.

Los Thunder fueron campeones de la NBA el año pasado y parecen ser el equipo a vencer una vez más. Gilgeous-Alexander tuvo su mejor juego de anotación de la serie a pesar de fallar nueve de sus primeros 11 tiros. Su rendimiento en los playoffs ha sido inferior a su regreso en la temporada regular, cuando promedió 31.1 puntos por juego.

“Obviamente, no he estado en mi mejor forma en las actuaciones, pero creo que he podido ayudar al equipo a ganar y eso es lo más importante”, dijo Gilgeous-Alexander.

“Siempre y cuando ganemos. Si el resto de la carrera en playoffs o el resto de mi carrera se parecen a lo que han sido los últimos juegos, estaría bien con eso porque ganamos juegos.”

En la Conferencia Este, Donovan Mitchell tuvo una actuación de 35 puntos para llevar a los Cleveland Cavaliers a una victoria por 116-109 sobre los Detroit Pistons.

La victoria en Rocket Arena fue vital para los Cavaliers, clasificados cuartos, quienes redujeron la ventaja de la serie de los Pistons a 2-1.

Cleveland construyó una ventaja de 16 puntos al medio tiempo y, a pesar de un avance de Detroit liderado por el triple-doble de 27 puntos de Cade Cunningham, que incluyó 10 rebotes y 10 asistencias, los tiros libres tardíos de Mitchell aseguraron la victoria.

Los New York Knicks están a un juego de avanzar después de una victoria por 108-94 sobre los Philadelphia 76ers el viernes, y los San Antonio Spurs lideran a los Minnesota Timberwolves 2-1 después de una victoria por 115-108.