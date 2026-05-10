Noah Kahan sobre el regreso de Phoebe Bridgers: No puedo esperar a ver lo que hace a continuación

En una entrevista para su reciente portada de Rolling Stone, la compositora se abrió sobre cómo “Punisher” influenció su música.

Phoebe Bridgers regresó al escenario el viernes para su primera actuación en solitario en tres años. Celebrado en el Liberty, un pequeño club en Roswell, Nuevo México, la cantautora debutó con cuatro canciones nuevas, presumiblemente de su nuevo álbum, que los fanáticos han apodado “PB3”.

Bridgers ha mantenido un perfil bajo desde el final de su gira con boygenius, su supergrupo con Lucy Dacus y Julien Baker, y anunciando su receso en febrero de 2024. Ha habido una abrumadora cantidad de emoción por su regreso, incluyendo del colega compositor Noah Kahan. En una entrevista con Rolling Stone para su portada de junio de 2026, habló sobre cómo el álbum influenció su propia composición, específicamente la brillante habilidad de Bridgers para la especificidad.

“Punisher” fue el primer álbum en el que pensé “Wow, ella realmente está hablando de cosas a las que no estuve presente y a las que no tuve acceso, pero eso me atrae más”, dijo. “Y luego empecé a escucharlo, y a encontrar a esa persona en mi vida con la que podría haber tenido esa experiencia, o conectando más con esas letras. Empecé a darme permiso para ser más específico. Phoebe lo hace de manera brillante, y no puedo esperar para lo que haga a continuación, porque es increíble”.

Cuando le preguntaron con quién le encantaría colaborar en el futuro, probablemente puedas adivinar a quién mencionó. “Creo que trabajar con Phoebe sería una locura”, dijo. Los fanáticos ya están tramando cómo podría ocurrir esto, ya sea que Kahan lance una versión de lujo de “The Great Divide” y aparezca Bridgers, o algo completamente diferente. Hasta entonces, estaremos deseando con fuerza sobre un satélite chino.