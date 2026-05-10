Estafas de pensiones: Británicos advertidos sobre criminales que ofrecen lagunas fiscales de herencia

El llamador ofrece una gran oferta. Trasladar el dinero ahorrado en su pensión y reinvertirlo en un esquema en el extranjero donde pueda evitar que caiga bajo los cambios del impuesto sobre herencias (IHT) del Reino Unido del próximo año.

A partir de abril del próximo año, cualquier dinero que quede en una pensión de contribución definida después de su muerte, que es la mayoría de las pensiones laborales y todas las pensiones privadas, será atrapado en la red del IHT.

El próximo cambio le ha causado cierta ansiedad, por lo que esta oportunidad suena prometedora. Pero el nuevo esquema no existe. Ha sido fabricado por criminales con el objetivo de explotar las preocupaciones de las personas.

Uno de los mayores proveedores de pensiones en el Reino Unido, Standard Life, ha advertido que estafas como esta se volverán más comunes antes de los cambios en abril de 2027.

Aunque las nuevas reglas no afectarán a todos, el umbral básico libre de impuestos para un patrimonio es de £325,000, los estafadores jugarán con cualquier confusión para tratar de convencer a las personas de que saquen su dinero de su pensión, según Donna Walsh de Standard Life.

“Con estos cambios, las personas se vuelven inciertas y un poco confundidas sobre lo que pueden hacer, qué sucederá y qué no. Y ese es exactamente el tipo de condiciones que los estafadores están listos para explotar”, agrega.

¿Cómo se ve?

Las estafas suelen comenzar con correos electrónicos, llamadas o mensajes que llegan de la nada.

Pueden ofrecer una revisión gratuita de su pensión o acceso a un esquema, o inversión, con altos rendimientos, a menudo ubicado en el extranjero.

Frases comunes utilizadas por los estafadores son “liberación de pensiones”, “préstamo”, “vacío legal”, “anticipo de ahorros”, “inversión única” y “reembolso en efectivo”, según el Regulador de Pensiones.

Los criminales a menudo intentan aplicar presión diciendo que tiene un tiempo limitado para aceptar la oferta.

Cuando alguien acepta transferir su dinero, los estafadores a menudo los entrenan para responder preguntas que el proveedor de pensiones podría tener sobre por qué están moviendo sus fondos.

“El proveedor hace esas preguntas para tratar de proteger al ahorrador, pero el estafador entonces los entrena sobre cómo responder a esas preguntas”, dice Walsh. “Nuestros equipos están capacitados para identificar eso”.

¿Qué hacer?

Tenga cuidado si lo llaman por teléfono. Las llamadas en frío sobre pensiones son ilegales, así que trate con sospecha cualquier enfoque no solicitado.

Al igual que con todas las estafas, los estafadores quieren que actúe de manera impulsiva y sola, así que no tome decisiones apresuradas y busque una segunda opinión.

La Autoridad de Conducta Financiera tiene una herramienta en línea que puede utilizar para verificar si una empresa está autorizada. Si desea realizar cambios en su pensión, es posible que desee hablar con un asesor financiero regulado. El servicio MoneyHelper respaldado por el gobierno puede ayudar a encontrar uno.

“Aquellos con fondos más grandes pueden estar pensando en la mejor manera de transmitir la riqueza, especialmente donde las pensiones podrían enfrentar impuestos de herencia y luego impuestos sobre la renta para los beneficiarios”, dice Mike Ambery de Standard Life.

“Para algunos, esto podría implicar una planificación a más largo plazo o decisiones sobre regalos, pero rara vez hay una respuesta que sirva para todos. Lo importante es no apresurarse a la acción, especialmente si alguien está impulsando una ‘solución rápida’ o jugando con el miedo”.

Si cree que una estafa está ocurriendo, entonces debería reportarlo a Report Fraud.