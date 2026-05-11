Argentina introducirá nuevo marco de inversión para sectores emergentes

Argentina presentará esta semana al Congreso un proyecto de ley que introduce un nuevo programa de incentivos con beneficios ampliados para atraer importantes inversiones extranjeras, dijo el presidente Javier Milei.

RIGI significa Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, literalmente, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Fue creado por la administración de Milei en 2024 para atraer proyectos a gran escala en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura e industria, informa News.Az, citando a UPI.

La propuesta “Super RIGI” busca atraer capital hacia sectores económicos que aún están subdesarrollados, según el gobierno.

“Le enviaremos al Congreso una ley sobre el SUPER RIGI, que tiene mayores ventajas que el RIGI original y se aplicará a sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió Milei en X.

El presidente dijo que el nuevo marco “creará nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía y al mismo tiempo multiplicará el número de puestos de trabajo”.

El anuncio se produjo tras el viaje oficial de Milei a Estados Unidos la semana pasada, que se centró en reuniones con empresas interesadas en invertir en Argentina. Entre las reuniones más importantes estuvo una con ejecutivos de Chevron, que ya había anunciado una inversión de 10 mil millones de dólares vinculada al actual plan de incentivos.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la nueva propuesta responde a la necesidad de ampliar los incentivos fiscales para promover la industrialización de los recursos naturales.

Caputo estimó que el plan podría atraer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en inversiones. También afirmó que generaría “un gran número de puestos de trabajo en los próximos años” y tendría “un impacto extraordinario en la economía”.

Caputo dijo que el objetivo del gobierno es que Argentina vaya más allá de la exportación de materias primas y avance hacia la producción de bienes industriales de mayor valor agregado. Citó como ejemplos las baterías de litio, los vehículos eléctricos, los paneles solares y las turbinas eólicas, junto con proyectos relacionados con el procesamiento de uranio.

También mencionó la posibilidad de atraer inversiones en sectores como la pesca, la producción de fertilizantes y otras actividades vinculadas al desarrollo de los recursos naturales.

Caputo dijo que el nuevo plan ofrecería ventajas más allá de las incluidas en el marco actual de RIGI, incluida la reducción de la tasa del impuesto corporativo al 15%.

“Este no es un esquema de corto plazo. Es un esquema del que se beneficiarán los futuros gobiernos. Con esto se pretende transformar la matriz productiva de Argentina incentivando la industrialización de nuestros recursos”, afirmó.

Argentina está reemplazando su sistema de impuesto corporativo altamente progresivo con incentivos específicos para grandes inversores. Según el marco actual de RIGI, los proyectos que superan los 200 millones de dólares califican para una tasa impositiva fija del 25% en lugar de la escala estándar de hasta el 35%. El Super RIGI propuesto podría reducir esa tasa aún más al 15% para mejorar la competitividad de Argentina para inversiones importantes.

Los detalles finales del plan, incluida la inversión mínima requerida para calificar para los beneficios, se darán a conocer en los próximos días cuando el proyecto de ley llegue al Congreso.

El economista Federico Vacarezza, profesor de comercio internacional de la Universidad Austral, dijo a UPI que la propuesta parece encaminada a impulsar actividades económicas que tienen un lento desarrollo en Argentina.

Señaló sectores relacionados con la inteligencia artificial, los centros de datos y otras inversiones tecnológicas a gran escala.

“Esta futura medida gubernamental perseguiría dos objetivos. El primero sería convertir a Argentina en una plataforma para inversiones en tecnología y energía a gran escala. El segundo sería competir globalmente por capital ofreciendo un paquete muy agresivo de ventajas fiscales, cambiarias y regulatorias”, dijo Vacarezza.

También vinculó el anuncio a los esfuerzos del gobierno para fortalecer los vínculos con los líderes tecnológicos internacionales, señalando que el anuncio se produjo dos días después de que Milei se reuniera en el palacio presidencial con Peter Thiel, cofundador de PayPal e inversionista asociado con empresas de Silicon Valley.

Vacarezza dijo que la reunión ayudó a aclarar el tipo de capital que el gobierno espera atraer a través del nuevo marco, particularmente inversiones en tecnología de alto riesgo.

El marco incluye beneficios fiscales como la reducción de la tasa del impuesto corporativo del 35% al ​​25%, exenciones a las exportaciones y mecanismos que permiten a las empresas recuperar impuestos durante las etapas iniciales de los proyectos. También prevé el arbitraje internacional en la resolución de disputas.

Según datos del gobierno, el volumen total de inversiones vinculadas a la RIGI, incluidos proyectos aprobados y otros aún en revisión, asciende a 95 mil millones de dólares. De ellos, proyectos ya autorizados ascienden a 27.200 millones de dólares, mientras que otros 22 proyectos pendientes suman 67.800 millones de dólares.

La mayoría de esas inversiones se concentran en los sectores de energía y minería.

Noticias.Az

Por Ulviyya Salmanli