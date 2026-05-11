Los novatos de impacto que no son de la Ronda 1: Yates lista 20 sle…

El enfoque principal después de este draft de la NFL se centrará en las selecciones de la Ronda 1, pero hay otras 225 selecciones que podrían tener un impacto igual de grande.

La clase del año pasado tuvo muchos ejemplos de selecciones de Día 2 y Día 3 que marcaron una gran diferencia. Los Browns seleccionaron al linebacker Carson Schwesinger al principio de la segunda ronda, y luego ganó el premio al Novato Defensivo del Año después de liderar al equipo con 146 tacleadas. Mientras tanto, la selección de cuarta ronda Chimere Dike lideró la NFL con 2,427 yardas totales para los Titans.

Entonces, ¿quién podría ser la versión de Schwesinger y Dike de este año? Estoy nombrando a 10 jugadores en cada lado del balón seleccionados en las Rondas 2-7 que espero que tengan el mayor impacto inmediato como novatos. Estoy teniendo en cuenta el rol potencial, el potencial y el talento. Comencemos con un liniero ofensivo que llenará una necesidad crítica en Arizona.

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Jugadores ofensivos

No debería ser sorprendente que Bisontis, la segunda selección del Día 2, se espera que tenga un papel importante desde el principio. Sin embargo, estoy particularmente entusiasmado por las perspectivas a corto plazo de Bisontis debido a las necesidades de Arizona en el lado derecho de su línea. Mientras espero que Bisontis se establezca como el guardia derecho titular, su experiencia como tackle derecho como estudiante de primer año en Texas A&M indica que tiene la versatilidad necesaria para jugar instantáneamente muchos snaps importantes.

Las cejas se alzaron cuando Boerkircher salió de la mesa en la Ronda 2, pero los Jaguars esperan que juegue instantáneamente un papel significativo. Fue considerado uno de los mejores tight ends bloqueadores de la clase, pero ha sido subutilizado como receptor, a pesar de tener un conjunto de habilidades que superó su producción. Los sets con varios tight ends están de moda en la NFL, y aunque Brenton Strange está listo para ser el principal tight end de Jacksonville, Boerkircher también entrará en la mezcla.

Cada una de las 2,053 repeticiones universitarias de Slaughter fueron como centro, pero se proyecta que juegue de inmediato como guardia para los Chargers después de que firmaran al centro Tyler Biadasz en la agencia libre.

Slaughter es fuerte y robusto y posee la rapidez lateral para destacarse en un esquema bloqueo de zona. Es uno de los cuatro linieros que los Chargers ficharon y debería tener un impacto inmediato.

Roush tiene una variedad de habilidades de tight end, siendo un atleta premium para su tamaño de 6 pies y 5 pulgadas y 260 libras. Se espera que asuma el valioso rol de TE3 que jugó Durham Smythe para los Bears la temporada pasada, además de ser un importante factor en equipos especiales.

Roush debería ver mucho tiempo en el campo considerando que Smythe jugó el 25% de las jugadas ofensivas de Chicago y el 50% de las jugadas de equipos especiales en 2025.

La posición de selección y el ajuste son las razones por las que Williams está en esta lista. Es un receptor amplio extremadamente experimentado, astuto y listo para la competencia, que puede comenzar en la ranura desde el primer día. Los Commanders necesitaban ayuda en el receptor junto a Terry McLaurin, y Williams competirá con jugadores como Dyami Brown y Luke McCaffrey por las repeticiones. Me encantan los instintos de Williams, ya que fue un persistente movedor de cadenas en Clemson.

Varios receptores de Miami podrían estar en esta lista, ya que los Dolphins tienen la sala de receptores más delgada de la liga. Pero elegí a Douglas por su versatilidad dentro y fuera del campo sobre el compañero de tercera ronda Chris Bell, quien se está recuperando de una lesión de LCA en noviembre, y el jugador de quinta ronda Kevin Coleman Jr.

Con 6 pies y 3 pulgadas y 206 libras, Douglas tiene el perfil de tamaño de un receptor de perímetro, pero también vio jugadas como gran receptor en el slot de Texas Tech la temporada pasada. Su velocidad increíble (4.39 segundos en las 40 yardas) también debería ayudarlo a entrar en el equipo inicial.

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(Fact Check: Los jugadores ofensivos destacados incluyen a Bisontis, Boerkircher, Slaughter, Roush, Williams, Douglas, Zuhn, Wright, Stephens, Joly)