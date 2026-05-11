El increíble rancho de surf Lemoore de Kelly Slater y el plan verdaderamente descabellado que tenía para acabar

La “ola perfecta” de Kelly Slater casi comenzó como un tiovivo de surf.

Antes de que el famoso Surf Ranch del 11 veces campeón del mundo se convirtiera en una laguna rectangular de 2,300 pies en Lemoore, California, el plan original era mucho más extraño: una piscina circular que produciría una ola esférica sin parar.

Antes de que el famoso Surf Ranch del 11 veces campeón del mundo se convirtiera en una laguna rectangular de 2,300 pies en Lemoore, California, el plan original era mucho más extraño. Liga Mundial de Surf a través de Getty Images

La idea sonaba a ciencia ficción, pero después de años de investigación y desarrollo, el equipo detrás de Kelly Slater Wave Company tuvo que acabar con ella.

El prototipo circular ya se había construido cuando el ingeniero francés Alex Poirot se unió a la empresa en 2011. En ese momento, la operación constaba de solo cuatro personas: el director de tecnología Adam Fincham, el director de operaciones Noah, el técnico de laboratorio Ken y Poirot, quien llegó como el primer ingeniero de I+D en mecánica de fluidos de la empresa, según SURFER.

La idea sonaba a ciencia ficción, pero después de años de investigación y desarrollo, el equipo detrás de Kelly Slater Wave Company tuvo que acabar con ella. Los Ángeles Times a través de Getty Images

De repente, Poirot estuvo a cargo de “todo lo relacionado con el agua, la generación de olas, la forma de las olas, la batimetría y las fuerzas”, le dijo al medio.

Durante los siguientes tres años, el prototipo funcionó casi sin parar mientras el equipo probaba cómo crear y controlar una ola rompiente.

“Mi trabajo consistía en comprender cómo se forman y rompen las olas y, lo que es más importante, cómo controlarlas”, dijo Poirot.

Eso significó pruebas diarias, cientos de cambios en las geometrías de los arrecifes y los hidroalas, y medir todo, desde perfiles de olas hasta velocidades y fuerzas.

Finalmente, el equipo realizó miles de pruebas de prototipos y más de 2000 simulaciones CFD. Imágenes falsas

Había mucho en juego. El equipo estaba tratando de escalar una ola de barril desde un pequeño prototipo hasta una ola rompiente a escala real de más de 6 pies, algo que Poirot dijo que nunca se había hecho con ese nivel de detalle.

“Si nos equivocábamos, no sólo estaríamos ligeramente equivocados, sino que perderíamos la ola por completo”, dijo.

En 2012, Poirot presionó para incorporar la dinámica de fluidos computacional, o CFD, al proceso, a pesar de que la tecnología aún era nueva para romper olas y no gozaba de gran confianza.

El equipo finalmente realizó miles de pruebas de prototipos y más de 2000 simulaciones CFD antes de encontrarse con Slater y el CEO Jeff Bizzack en medio de lo que Poirot describió como un “lago seco de 2300 pies de largo”.

Durante los siguientes tres años, el prototipo funcionó casi sin parar mientras el equipo probaba cómo crear y controlar una ola rompiente.

El sueño de la piscina circular finalmente fue abandonado por la ahora famosa cuenca rectangular en Lemoore, donde un sistema de hidroala podría producir una ola más limpia y controlable.

Incluso entonces, el desastre estuvo a punto de ocurrir. Cuando el sistema se acercó a su máxima velocidad, el cañón desapareció y las olas comenzaron a colapsar.

“El nivel de tensión alrededor de la cuenca se disparó”, dijo Poirot.

El producto final fue el Surf Ranch, ahora conocido como una de las olas artificiales más precisas de la Tierra. Los Ángeles Times a través de Getty Images

Luego obtuvieron luz verde para ir más rápido.

La ola finalmente rompió exactamente como estaba previsto. Se envió una imagen a Slater, que estaba en Fiji, y el 5 de diciembre de 2015, alrededor de las 6:30 am, estaba en el lugar para ver si realmente se podía navegar por el objeto.

â€”Esa primera ola. La atmósfera era completamente diferente”, dijo Poirot. “Todo el mundo estaba listo, todo el mundo estaba mirando. Nada de teléfonos, nada de conversaciones, sólo el silbido de la cuerda que tira del florete”.

Cuando Slater lo montó, la presión rompió con la ola.

“Lo único en lo que puedo pensar es en cómo diablos vamos a mantener esto en secreto hasta que salga el vídeo”, dijo Poirot.

El producto final se convirtió en Surf Ranch, ahora conocido como una de las olas creadas por el hombre más precisas de la Tierra, pero sólo después de que sus “científicos locos” eliminaron un primer borrador muy salvaje.