“Esta región de Argentina me dejó una impresión duradera”.

Nuestro autor vivió en Argentina durante varios años cuando era un adulto joven. Durante esa época siempre evitó la Patagonia, el frío sur del país. Más tarde se arrepintió de haber descubierto esta región especial poco antes de regresar a Alemania, porque en la ciudad de El Calafate encontró un parque nacional cuya visita se convertiría en una de las experiencias de viaje más impresionantes de su vida.

Mientras vivía en Argentina, inicialmente me salté un viaje al sur del país. “¿Para qué molestarse?”, pensé, “las partes más notables del país son las montañas desérticas en el noroeste, la selva en la frontera con Brasil y Paraguay, o la bulliciosa capital, Buenos Aires. ¡Me equivoqué! Ver el Glaciar Perito Moreno en persona fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida.

Un intento de escapar del frío

Emigré a los 18 años, pasé un año entero en la ciudad desértica de San Juan y luego me mudé a Buenos Aires por otros cuatro años. Aunque puede hacer más frío en ambas ciudades durante el invierno, especialmente en el clima desértico de San Juan, no quería experimentar temperaturas bajo cero en mi nuevo hogar. Entonces, evité la Patagonia durante mi estadía en Argentina hasta que mis padres vinieron de visita.

Su deseo era conocer la Patagonia. En su primera visita estuvimos en Buenos Aires, San Juan y Mendoza. Pero incluso en el otoño argentino, mi madre encontró que las temperaturas en estas ciudades, ubicadas en partes subtropicales y áridas de Argentina, eran demasiado altas. Así que tuve que aprender de mi “error” de arrastrar a mis padres a actividades turísticas bajo el sol abrasador. Necesitábamos ir a una zona climática más fría. Como Argentina tiene muchos de esos, encontré un destino en la fría y seca provincia de Santa Cruz: la ciudad de El Calafate. Desde Buenos Aires se podía llegar fácilmente a este destino en tres horas en avión.

La ciudad de El Calafate tiene alrededor de 21.000 habitantes y es considerada la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares con el enorme Glaciar Perito Moreno.

Mi sorpresa favorita: las vacas glaciares

Un punto destacado accesible desde la ciudad de El Calafate por la Ruta 11 se llama “Perito Moreno”. ¡Es un glaciar enorme que incluso estaba creciendo en el momento de mi visita! Hay varias formas de acercarse al glaciar. Puedes verlo desde un barco en el agua o caminar sobre él. Se ofrecen paseos en barco y diversas rutas de senderismo. Como incluso las rutas de senderismo más cortas nos resultaban demasiado largas, optamos por el relajado paseo en catamarán. Una ventaja de esto es que no sólo verás el glaciar más grande, Perito Moreno, sino que también harás paradas en otros icebergs como Upsala y Viedma.

También hubo una parada para estirar las piernas, que parecía más una caminata guiada que una caminata. Quedé asombrado cuando, después de unas horas de navegación, nos detuvimos en una orilla verde. A lo lejos ya podía distinguir una pequeña cabaña que, como supe más tarde, está llena de historia. Desde el terreno manejable en medio del paisaje glaciar, observé el agua. Mi mirada vagó por las montañas de los Andes, donde apenas podía distinguir animales grandes a lo lejos. Al principio pensé que estaba viendo los guanacos que a menudo deambulan por los Andes. “Eso no puede ser”, pensé. Los animales salvajes cuyos contornos intenté discernir se parecían mucho más a cabras de gran tamaño, o incluso… ¡a vacas musculosas y de pelo largo!

Una misión casi exitosa

El guía nos dijo que el pequeño mirador en medio del paisaje glaciar se llama “Puesto de Las Vacas”. Un inglés instaló aquí ganado y vacas provenientes de la provincia de La Pampa en la zona del glaciar a principios del siglo XX. Pero cuando el Estado argentino decidió en 1949 convertir algunas reservas nacionales en parques nacionales turísticos, la ganadería tuvo que ceder ante el decreto. Después de intentos fallidos por parte de las autoridades de impedir la rápida propagación del ganado, se contrató al inmigrante finlandés Harry Johannes Hilden. Vivió en el “Puesto de Las Vacas” durante varios años en la década de 1980 para esta misión.

Se le ocurrieron ideas creativas: su modus operandi era atraer al ganado con pan salado y luego transportarlo en una balsa improvisada a través del Lago Argentino fuera de la zona del glaciar. No se logró una reubicación completa; después de todo, todavía podía ver a los animales cuatro décadas después entre las zonas verdes y las rocas del parque nacional. Harry Johannes Hilden también dejó su huella. A los turistas en barco se nos permitió visitar su cabaña en el “Puesto de Las Vacas”. Desde fotografías familiares del finlandés hasta una tetera colocada sobre la estufa, el interior de la cabaña era visible a través de gruesos cristales de las ventanas. No fue posible entrar, lo que habla del principio turístico de la Patagonia: la naturaleza y la historia deben admirarse pero no alterarse. Las actividades turísticas en la parte argentina de la Patagonia están cuidadosamente reguladas por el gobierno nacional.

Lo más destacado del paseo en barco: el Perito Moreno

Después del ya impresionante seguimiento de Harry Hilden, regresamos al barco. Puedes sentarte dentro del catamarán y ver los glaciares que descansan sobre el Lago Argentino a través de la ventana o subir a la cubierta. Hubo mucho espacio para mis padres y para mí durante todo el viaje. Tomamos varias fotografías mientras pasábamos por icebergs más pequeños. Tuvimos que hacer sitio cuando llegamos al punto culminante del tour reservado: el Perito Moreno.

Se trata de un glaciar de 260 kilómetros cuadrados cuyas paredes de hielo alcanzan casi 60 metros de altura. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1981. La aparente infinidad del glaciar me dejó sin palabras. La última vez que experimenté una maravilla natural comparablemente inmensa fue cuando visité las Cataratas del Iguazú en el noreste de Argentina. Son momentos en los que te sientes maravillosamente pequeño. Experimentarlo de cerca pone todo en una perspectiva completamente nueva, y en el mejor sentido.

La autora de TRAVELBOOK Catharina Deege con sus padres frente a la enorme maravilla natural

La Patagonia apela a todos los sentidos

Eso es lo más interesante del paisaje estepario de la Patagonia. A primera vista, el paisaje parece árido debido a su inmensidad, pero si miras de cerca, te encuentras con una gran riqueza de vida. Y no importa si miras al cielo y ves cóndores andinos o atrapas una manada de guanacos mientras caminas. Esto hizo que incluso el viaje en autobús desde nuestro hotel hasta el barco fuera un verdadero espectáculo. Normalmente soy una persona conversadora, pero apenas podía intercambiar una palabra con mis padres durante los recorridos por la provincia de Santa Cruz. Estaba demasiado ocupado inspeccionando el área de cerca.

Todo el viaje a Santa Cruz fue un auténtico festín para los sentidos. Visualmente, el paisaje con sus aguas turquesas, llamadas con humor leche de glaciar, es un verdadero sueño. A esto se suman los cantos de los pájaros y el aullido del viento. En febrero, que es el comienzo del otoño en Argentina, el clima en la región de Santa Cruz ya era más fresco, así que disfruté de una agradable brisa fresca en mi piel; después de todo, el clima en mi entonces ciudad natal, Buenos Aires, era caluroso y extremadamente húmedo en ese momento. Esto proporcionó un agradable contraste. Y para mi gusto, el viaje a El Calafate también fue un deleite. Los restaurantes de la localidad están orientados a la cocina contundente, con platos de carne finamente elaborados y excelentes vinos para acompañarlos.

La publicación “Esta región de Argentina me dejó una impresión duradera.” apareció por primera vez en TRAVELBOOK.